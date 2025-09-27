Birourile electorale ale secțiilor de votare au primit 2055 de plicuri de la alegătorii care au votat prin corespondență

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2055 plicuri cu exprimarea votului prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Cele mai multe plicuri au fost recepționate de către biroul electoral al secției de votare din:

Washington – 1 162 plicuri;

Ottawa – 555;

Stockholm – 286;

Tokyo – 52 de plicuri.

„Amintim că termenul de recepționare a plicurilor a expirat ieri, 26 septembrie 2025, ora 18:00, ora locală a țării gazdă. Totodată, menționăm că plicurile de vot recepționate de birouri sunt sistematizate și păstrate în urna de vot sigilată, iar deschiderea acestora se va face doar după închiderea tuturor secțiilor de votare din țara gazdă”, menționează CEC. Pentru a vota prin corespondență pe platforma gestionată de Comisie https://vpc.cec.md s-au înregistrat 2593 de persoane și au fost acceptate 2472 de cereri.

Birourile vor informa alegătorii care nu au reușit să expedieze plicul în termen prin intermediul poștei electronice indicate în cererea la etapa de înregistrare.

„Alegătorii care nu au reușit să transmită plicurile își pot exercita dreptul la vot la oricare secție de votare constituită în străinătate”, mai precizează Comisia.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 votul prin corespondență este valabil în 10 țări: SUA, Canada, Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.