Benzină și motorină mai scumpe. Prețul carburanților pentru marți, 21 iulie

Pe 21 iulie, șoferii vor plăti cu 23 bani mai mult pentru benzină și cu 46 bani mai mult pentru motorină, față de ziua precedentă, conform noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Pentru ziua de marți, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

28,53 lei/litru – pentru motorina standard (+0,46 lei).

(+0,46 lei). 29,19 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+0,23 lei);