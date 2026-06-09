Benzină și motorină mai ieftină pentru marți, 9 iunie. Care este prețul carburanților

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru data de 9 iunie. Potrivit datelor de pe site-ul agenției, atât benzina, cât și motorina înregistrează o scădere de preț.

Astfel, benzina 95 va avea un preț maxim de comercializare de 28,92 lei per litru, cu 0,23 bani mai mic față de ziua precedentă.

Totodată, motorina standard se ieftinește cu 0,12 bani, prețul maxim stabilit fiind de 27,12 lei per litru.