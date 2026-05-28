Benzină și motorină mai ieftină pentru joi, 28 mai

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru data de 28 mai 2026. Potrivit datelor de pe site-ul agenției, atât benzina, cât și motorina înregistrează o scădere de preț.

Astfel, benzina 95 va avea un preț maxim de comercializare de 31,21 lei per litru, cu 0,19 lei mai mic față de ziua precedentă.

Totodată, motorina standard se ieftinește cu 0,26 lei, prețul maxim stabilit fiind de 28,96 lei per litru.