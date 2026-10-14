Benzina se scumpește ușor, iar motorina își menține prețul

În perioada 14–15 octombrie 2026 benzina 95 se va scumpi, în timp ce prețul motorinei va rămâne neschimbat, arată datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat la un preț maxim de 33,95 lei, cu 0,05 lei mai mult față de perioada precedentă.

În același timp, motorina va costa cel mult 35,02 lei pentru un litru, fără modificări față de prețul anterior.