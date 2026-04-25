Benzina se scumpește, motorina se ieftinește: cele mai avantajoase prețuri la carburanți pentru acest weekend

În perioada 25 aprilie 2026-27 aprilie 2026, prețurile la principalele produse petroliere standard înregistrează evoluții diferite.

Benzina 95 înregistrează o creștere de preț cu 0,09 lei față de ziua precedentă, având un preț maxim de comercializare de 29,15 de lei. În schimb, motorina se ieftinește cu 0,27 de lei, ajungând la un preț maxim de 29,44 de lei.

Potrivit datelor de pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), cea mai ieftină benzină este disponibilă la prețul de 28,20 lei/litru, la stațiile TLX de la Ungheni, Bălți, Sîngerei, Orhei, precum și în Chișinău (Băcioi și str. Meșterul Manole).

Cea mai ieftină motorină costă 29,56 lei/litru și poate fi găsită la stațiile GLORIA-QVARC din nordul țării, în special din raionul Edineț.