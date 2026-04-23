Bărbat de 84 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a violat, pe parcursul unui an, o fetiță de 12 ani

Un bărbat de 84 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, anunță joi, 23 aprilie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2022-2023, bărbatul a violat sistematic o minoră începând cu perioada când copila avea 12 ani.

„Inițial, a ademenit minora în casa sa și i-a oferit sume de bani pentru nevoi personale, iar ulterior a început să o abuzeze sexual. Acesta o amenința cu răfuială fizică și cu divulgarea de informații compromițătoare în caz de nesupunere. Minora era nevoită să mintă părinții că mergea la bărbat săptămânal pentru a face curățenie în casa acestuia, în timp ce inculpatul o abuza sexual”, a precizat PG.

În fața instanței, inculpatul și-a negat vina.

Totuși, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.