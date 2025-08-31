Banca Națională lansează moneda comemorativă „Mihai Eminescu”

Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Emisiunea comemorativă este realizată în contextul Anului Mihai Eminescu, prilejuit de aniversarea a 175-a de la nașterea poetului.

Moneda comemorativă este emisă în două versiuni: argint, cu o valoare nominală de 50 lei și un tiraj de 1000 unități, și aur – valoare nominală de 100 lei și un tiraj de 500 unități.

„Am lansat această monedă în preajma Zilei Limbii Române – 31 august -, si aducem astfel un omagiu marelui poet Mihai Eminescu, vocea profunzimii și a frumuseții limbii române. Prin opera sa, Eminescu a dat glas peste timp valorilor universale: libertatea, demnitatea și dragostea de țară sunt la fel de actuale astăzi și reprezintă repere pentru viitor”, subliniază guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu.

Fiecare exemplar este ambalat în capsule de metacrilat transparent și în cutie de prezentare, fiind însoțit de un certificat de autenticitate ce poartă semnătura guvernatorului BNM. Certificatul include un cod QR, care permite accesul direct la informațiile despre caracteristicile monedei, disponibile pe site-ul oficial al Băncii Naționale.

Monedele comemorative se comercializează publicului larg atât de Banca Națională a Moldovei, în baza cererilor depuse online în secțiunea „Monedă” pe pagina web a instituției, cât și prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Băncile licențiate pot stabili independent prețul de vânzare a monedelor jubiliare și comemorative, preț ce nu va depăși cu mai mult de trei la sută nivelul stabilit de Banca Națională a Moldovei.