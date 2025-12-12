Avocata care ar fi pretins bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie, a cărui pedeapsă fusese suspendată condiționat, a ajuns pe banca acuzaților

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o avocată este învinuită de trafic de influență. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), apărătoarea ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru infracțiunea de violență în familie, a cărui pedeapsă fusese suspendată condiționat. Aceasta fusese reținută în 19 noiembrie 2025.

Avocata ar fi cerut bani, promițând în schimbul lor că poate influența angajații Biroului de Probațiune Dondușeni, în vederea amânării înaintării demersului privind înlocuirea suspendării condiționate cu executarea efectivă a pedepsei, întrucât condamnatul nu se prezenta la probațiune.

„Învinuita și-a recunoscut integral vinovăția, iar cauza penală a fost transmisă spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani”, precizează PA.

Pentru infracțiunea de trafic de influență, Codul penal prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 100 000 la 1 500 000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. Întrucât inculpata și-a recunoscut vinovăția, aceasta poate beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei maxime prevăzute de lege.

Avocata fost reținută pentru 72 de ore pe 19 noiembrie. Percheziții au avut loc și la Biroul de Probațiune Dondușeni, ai cărui angajați apărătorul ar fi susținut că-i poate influența, contra cost, în luarea deciziilor.