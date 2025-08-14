Principală — Ştiri — Social — Avertizare meteo: canicula se menține…
Avertizare meteo: canicula se menține în unele raioane ale țării
Temperaturile ridicate se mențin în următoarele zile în sudul țării și în regiunea transnistreană. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou cod galben de caniculă.
Potrivit meteorologilor, pe 14 februarie, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C.
În plus, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis și o avertizare meteo pentru sudul și estul țării privind „pericol excepțional de incendiu cu caracter natural”. Intervalul de acțiune est 08 august 2025 – 14 august 2025.
„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, scrie SHS.