Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Avertizare meteo: canicula se menține…

Avertizare meteo: canicula se menține în unele raioane ale țării

Sursa foto: libertatea.ro

Temperaturile ridicate se mențin în următoarele zile în sudul țării și în regiunea transnistreană. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou cod galben de caniculă.

Potrivit meteorologilor, pe 14 februarie, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C.

Foto: SHS

În plus, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis și o avertizare meteo pentru sudul și estul țării privind „pericol excepțional de incendiu cu caracter natural”. Intervalul de acțiune est 08 august 2025 – 14 august 2025.

Sursa: SHS

„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, scrie SHS.

Tag-uri:
Distribuie articolul: