Avertisment MAE pentru cetățenii care călătoresc în Regatul Unit: Nivelul de alertă teroristă a fost ridicat la 4

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe informează cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord că Centrul Comun de Analiză a Terorismului (Joint Terrorist Analysis Centre – JTAC) a ridicat nivelul de amenințare teroristă la nivelul 4 – sever, ceea ce indică o probabilitate ridicată a producerii unui atac.

Nivelul de alertă a fost majorat în urma unui atac recent produs în Golders Green, în nordul Londrei. Autoritățile britanice estimează că riscul unor noi atentate rămâne ridicat și recomandă prudență sporită în locurile publice aglomerate, în special în gări, aeroporturi și în apropierea instituțiilor de învățământ sau a lăcașelor de cult.

Pentru asistență consulară în cazuri excepționale și cu caracter de urgență, inclusiv în situații de pericol, accidente sau incidente cu victime ori decese, cetățenii Republicii Moldova pot contacta telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +44 (0) 7895805306.