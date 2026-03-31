Mită de 400 de mii de dolari: un procuror și trei angajați ai Poliției, reținuți pentru complicitate la corupere pasivă

Un procuror și trei angajați ai Poliției au fost reținuți pe 31 martie pentru 72 de ore, pentru complicitate la corupere pasivă, manifestată prin pretinderea sumei de 400 000 de dolari, anunță Procuratura Generală într-un comunicat.

Potrivit materialelor administrate, bănuitul, acționând în complicitate cu o altă persoană, reținută la 29 martie, precum și cu cei trei angajați ai poliției, ar fi pretins suma de 400 000 de dolari, pentru ca ei, dar și alți angajați din cadrul instituțiilor de drept să adopte decizii favorabile pentru persoanele vizate într-o cauză penală de spălare de bani.

În cadrul documentării cazului, sub controlul organului de urmărire penală, a fost transmisă o tranșă din suma pretinsă.

Procurorii Anticorupție (PA), în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au desfășurat marți, 31 martie, percheziții, în continuarea acțiunilor demarate la 29 martie, în cauzei penale la care au fost conexate alte două cauze. În urma perchezițiilor, în baza probelor acumulate, a fost inițiată de către Procurorul General interimar și cauza penală în privința procurorului.

Pe caz sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.