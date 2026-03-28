Avarie la o țeavă de apeduct: șapte blocuri locative au rămas temporar fără apă, iar în altele se înregistrează presiune scăzută în rețea. Detalii de la Apă-Canal Chișinău

Șapte blocuri locative din perimetrul străzii Albișoara – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt au rămas temporar fără apă, iar în unele blocuri din sectorul Centru se înregistrează presiune scăzută în rețea, anunță S.A. „Apă-Canal Chișinău” în legătură cu avaria produsă la o țeavă de apeduct.

În prezent, susțin reprezentanții S.A. „Apă-Canal Chișinău”, echipele întreprinderii au demarat lucrările de demontare a segmentelor avariate ale conductei cu diametrul de 1000 de milimetri.

„S.A. „Apă-Canal Chișinău” informează că, urmare a localizării scurgerii produse pe str. Albișoara, la ora 06:25 au fost inițiate manevrele de intervenție pentru stoparea și remedierea avariei.

Ulterior, după eliminarea tensiunilor din îmbinări, vor fi confecționate noi segmente de conductă și va fi efectuată înlocuirea segmentului defect (…).

S.A. „Apă-Canal Chișinău” depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp și restabilirea serviciului de alimentare cu apă în condiții normale”, se spune într-un comunicat al întreprinderii.

Sâmbătă dimineață, 28 martie, Primăria municipiului Chișinău a anunțat că s-a produs o avarie la o țeavă de apeduct pe strada Albișoara, zona Ismail din capitală.

Astfel, conform autorităților municipale, după constatarea defecțiunii, furnizarea apei a fost sistată.

Totodată, transportul public, după o scurtă sistare, a revenit la traseul obișnuit.