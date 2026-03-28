Pensia din R. Moldova acoperă mai puțin de jumătate din costul vieții. Iată țările europene unde pensia depășește 200% din necesarul de trai

În Republica Moldova, pensiile de stat acoperă doar 42% din costul vieții (fără a include chiria), situându-se printre cele mai scăzute din Europa, alături de Georgia (22%), Albania (29%) și Ucraina (29%). Potrivit unui studiu realizat de firma de payroll și HR Moorepay, în 20 dintre cele 39 de țări europene analizate, pensiile nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile de bază (fără chirie).

În ce măsură acoperă pensiile de stat costul vieții, fără a include chiria

În cele 39 de țări europene analizate – incluzând state membre UE, țări candidate, țări EFTA și Regatul Unit – proporția pensiei față de costul vieții variază între 22% în Georgia și 225% în Luxemburg.

Exemple de țări cu pensii generoase, care acoperă cel mai mult costul vieții

Luxemburg: pensia medie anuală este de 28 790 €, iar costul anual al vieții este de 12 791 €, ceea ce lasă un surplus de 15.989 €. Pensia acoperă astfel de peste două ori costul anual al vieții.

Situație similară în Italia (210%), Finlanda (208%), Spania (199%) și Danemarca (189%).

În mai multe alte țări, pensiile acoperă între 150% și 180% din costul vieții:

Islanda (179%), Norvegia (178%), Germania (176%), Belgia (170%), Austria (165%), Franța (160%), Olanda (159%), Suedia (158%).

Țări cu pensii suficiente, dar cu surplus limitat

Șase țări se află între 100% și 150%, ceea ce înseamnă că pensiile de stat sunt suficiente pentru a acoperi costul vieții pentru o persoană singură (fără chirie), dar surplusul este limitat:

Elveția (131%), Irlanda (126%), Regatul Unit (120%), Polonia (112%), Cehia (108%), Grecia (103%).

Pensii de stat insuficiente în 20 de țări europene

În 20 dintre cele 39 de țări europene analizate, pensiile de stat nu sunt suficiente pentru a acoperi costul vieții, deși în unele cazuri acoperă totuși peste 80% din cheltuielile de bază:

Slovenia (95%), Slovacia (94%), Estonia (91%), Portugalia (90%), Muntenegru (89%), Lituania (85%), Croația (82%), Ungaria (81%).

Cu toate acestea, situația este dificilă în multe alte țări, unde pensiile acoperă mai puțin de 65% din costul vieții:

Albania (29%), Ucraina (29%), Republica Moldova (42%),

urmând Georgia (22%) la capătul inferior al scalei. Alte exemple: Bosnia și Herțegovina (53%), Cipru (58%), Macedonia de Nord (61%), Turcia (64%), Letonia (65%).

Diferențe regionale: Europa de Nord/Occidentală vs Europa de Est

În Europa de Nord și de Vest, inclusiv țările nordice, pensiile acoperă adesea sau depășesc cheltuielile de bază. În Europa Centrală, pensiile oferă o acoperire moderată. În Europa de Est și Balcani, pensiile acoperă, de regulă, doar o parte din costuri.

Pensia minimă în Republica Moldova în 2026

De la 1 aprilie 2026, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă în Republica Moldova va constitui 3 264,66 lei. Pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani pensia minimă va fi de 3 525, 72 lei.

Cuantumul pensiei minime de dizabilitate va oscila între 1 632 de lei și 2 448 de lei, în funcție de gradul de dizabilitate.