Avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pe agenda Summitului Comunității Politice Europene de la Erevan

În perioada 3–4 mai are loc cea de-a opta reuniune a Comunităţii Politice Europene, organizată la Erevan, în Armenia. Evenimentul are ca temă „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa” și continuă tradiția organizării în alternanță a Summiturilor între state membre UE și state partenere.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 4 mai la Summit, unde va avea mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale, axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate.

Președinta Maia Sandu va co-prezida, alături de Președintele Franței, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride — una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate.

De asemenea, șefa statului va lua parte la reuniunea Coaliției Europene Împotriva Drogurilor, inițiativă lansată anul trecut de Președintele Emmanuel Macron și Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni.

Mecanismul de sprijin pentru Republica Moldova inițiat de România și Franța va fi discutat de liderii europeni în Armenia

Șeful statului român, Nicușor Dan, va participa în reuniunea Grupului de Coordonare pentru Republica Moldova, un mecanism multilateral lansat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței. Acest format are rolul de a consolida sprijinul internațional pentru securitatea și reziliența Republicii Moldova, într-un context regional marcat de provocări complexe.

În cadrul summitului, președintele României va co-prezida, alături de Jakov Milatović, masa rotundă dedicată rezilienței democratice și combaterii amenințărilor hibride, unde vor fi abordate teme precum combaterea dezinformării și a manipulării informaționale, securitatea cibernetică, apărarea, educația și monitorizarea evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

Totodată, Nicușor Dan va găzdui discuții informale privind securitatea energetică regională, inclusiv rolul Coridorului Vertical de Gaze, și va participa la reuniunea Coaliției Europene Împotriva Drogurilor, axată pe combaterea traficului și a criminalității organizate.

Summitul Comunității Politice Europene, lansat în 2022 la inițiativa Franței, reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene.