Autoritățile poloneze au neutralizat o dronă deasupra unor clădiri guvernamentale. Doi cetățeni din Belarus au fost arestați

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a scris că, în seara de luni, 15 septembrie Serviciul de Protecție a Statului a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale și a sediului președinției. De asemenea, a transmis că doi cetățeni din Belarus au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului, scrie Sky News.

În același timp, ministerul britanic al Apărării a anunțat că în Polonia vor acționa avioane Typhoon, care vor fi sprijinite de un avion de realimentare aer-aer Voyager, în cadrul unei misiuni a NATO. Astfel, acestea se vor alătura forțelor aliate din Danemarca, Franța și Germania, care acționează deja în zonă, pentru a consolida apărarea aliată de-a lungul zonei sale estice.

Aeronave franceze au fost trimise în Polonia zilele trecute, la scurt timp după ce 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării. Atunci când a anunțat trimiterea a trei aeronave de vânătoare Rafale, Emmanuel Macron a spus că a luat decizia după ce s-a consultat cu prim-ministrul polonez, cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul britanic.

În schimb, Germania avea deja aeronave trimise în Polonia, întrucât era în perioada în care efectua misiuni de poliție aeriană. Totuși, oficialii de la Berlin au decis să extindă cu trei luni durata misiunii, până la 31 decembrie și să dubleze, la patru, numărul de aeronave Eurofighter din această escadrilă de alerte. De asemenea, recent, Cehia a anunțat că va furniza elicoptere Mi-171S, iar Danemarca a spus că va contribui cu două avioane F-16 și o fregată antiaeriană.

Kremlinul a declarat că dronele sale au intrat în Polonia deoarece au fost bruiate, dar liderii europeni au spus că încălcarea spațiului aerian a fost o provocare deliberată. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că incidentul a adus țara “cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”.