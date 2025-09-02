Autoritățile din Turcia oferă o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportatorii moldoveni

Agenția Națională Transport Auto din R. Moldova (ANTA) anunță marți, 2 septembrie, obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia.

„În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 de autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei.

Această cotă suplimentară a fost obținută pentru a consolida competitivitatea operatorilor moldoveni pe piața internațională a serviciilor de transport. ANTA reafirmă angajamentul de a sprijini transportatorii moldoveni și de a facilita accesul acestora la piețele internaționale într-un cadru legal și reglementat”, menționează reprezentanții ANTA.

Autorizațiile sunt valabile până pe 31 ianuarie 2026, se spune într-un comunicat al Agenției.