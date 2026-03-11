Ministrul Energiei a cerut „accelerarea lucrărilor de modernizare” la stațiile electrice Chișinău și Vulcănești, „în condițiile în care darea în exploatare a liniei este planificată pentru luna mai”

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a efectuat miercuri, 11 martie, o vizită de lucru la Stația Electrică Chișinău, a „subliniat necesitatea urgentării și accelerării lucrărilor” la stațiile electrice Chișinău și Vulcănești, având în vedere că darea în exploatare a liniei este planificată pentru luna mai, conform unui comunicat de presă.

Stația Electrică Chișinău este parte a proiectului strategic de construcție a Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău. În cadrul vizitei, ministrul a inspectat mersul lucrărilor de modernizare a stației electrice și a discutat cu reprezentanții companiei contractate pentru executarea lucrărilor.

„Ministrul a subliniat necesitatea urgentării și accelerării lucrărilor la stațiile electrice Chișinău și Vulcănești, în condițiile în care darea în exploatare a liniei este planificată pentru luna mai. Totodată, Dorin Junghietu a accentuat importanța continuării raportării zilnice privind progresul lucrărilor pentru fiecare obiect de construcție din cadrul proiectului, menționând că va monitoriza personal evoluția acestora”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Energiei.

În prezent, lucrările continuă la Stațiile Electrice Chișinău și Vulcănești. La Stația Electrică Chișinău, progresul lucrărilor depășește 80%, notează autoritățile. Echipamentele majore au fost deja instalate, iar fundațiile pentru containerul destinat echipamentelor de protecție au fost finalizate. În perioada următoare urmează instalarea containerului, după care vor fi montate dulapurile de protecție, deja asamblate. În paralel, se desfășoară lucrări de tragere a conductoarelor de bare.

„Este esențial ca lucrările rămase, în special cele din stațiile electrice, să fie accelerate, astfel încât să putem respecta termenul stabilit pentru punerea în funcțiune a liniei. Odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice, lucrările pot fi accelerate, iar echipele din teren trebuie să depună eforturi pentru recuperarea eventualelor întârzieri”, a declarat ministrul.

La Stația Electrică Vulcănești, gradul de realizare a lucrărilor depășește 70%.

„Separatoarele și întrerupătoarele au fost deja instalate, iar transformatoarele de măsură sunt în proces de livrare și vor fi montate în perioada următoare. Lucrările de construcție ale liniei electrice, propriu-zise, au fost finalizate în totalitate înainte de termen, în luna noiembrie. Ulterior, în luna ianuarie, au fost efectuate lucrări de testare a liniei, inclusiv în condiții meteorologice dificile”, notează sursa citată.

Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de 157 km, include aproximativ 500 de piloni și circa 1500 km de conductoare pe cele trei faze, creând o legătură strategică între sudul și centrul țării.

Proiectul traversează opt raioane și 35 de localități și este implementat în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală este de 61 de milioane de euro, dintre care aproximativ 27 milioane de euro sunt destinate construcției liniei.

„Linia electrică Vulcănești – Chișinău va fi dată în exploatare la finele anului 2025”, această promisiune a fost repetată, pe rând, de mai mulți exponenți ai actualei puteri. Contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026, a scris anterior ZdG.

Întrebat de Ziarul de Gardă pe ce s-au bazat promisiunile de dare în exploatare a liniei până în decembrie 2025, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a menționat că autoritățile au solicitat companiilor implicate în construcția liniei accelerarea lucrărilor. Totul însă s-a limitat la discuții verbale și mai multe e-mailuri, fără a fi semnate amendamente care ar justifica atât promisiunile, cât și acuzațiile de întârziere lansate în adresa firmelor contractate.