Au mai rămas TREI zile pentru ca cetățenii să-și declare locul de ședere pentru a putea vota la alegerile parlamentare

Cetățenii cu drept de vot că mai au 3 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere, anunță luni, 1 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC).

„Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii, cu mențiunea «Declarația de ședere» la rubrica «Notă». Concomitent, alegătorul va fi radiat automat din lista electorală unde acesta își are domiciliul sau reședința temporar valabilă”, a transmis CEC.

La depunerea declarației alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate pentru confirmare. „Registratorul va face mențiunile necesare în Registrul de Stat al Alegătorilor și va elibera o recipisă privind confirmarea faptului declarării locului nou de ședere.”

Termenul de depunere a declarațiilor este de cel târziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, adică până pe 3 septembrie 2025, inclusiv.

Declarația depusă este valabilă doar pentru un singur scrutin.