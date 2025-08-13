Au încercat să evadeze din penitenciar, dar au fost prinși și condamnați la ani în plus de închisoare

Doi deținuți, care își ispășesc pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15, Cricova, au primit ani în plus la pedeapsă, după ce au încercat să evadeze din penitenciar, anunță Procuratura Generală.

Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, care au 24 și, respectiv ,27 de ani, acționând de comun acord, au încercat să părăsească ilegal instituția penitenciară, escaladând gardul de preîntâmpinare dintre zona de producere și zona interzisă a sectorului nr. 3.

„Acțiunea a fost observată de personalul de serviciu, care a intervenit prompt, reținându-i înainte de a-și duce planul la bun sfârșit”, precizează Procuratura.

Instanța i-a recunoscut vinovați pentru tentativă de evadare din penitenciar și le-a stabilit câte doi ani de închisoare. Astfel, prin cumul parțial de sentințe, unul dintre inculpați, care mai avea de executat 13 ani și 6 luni de detenție, va sta 15 ani, iar celălalt, condamnat anterior la 24 de ani, va executa 25 de ani și 6 luni.

Cei doi condamnați și-au recunoscut vinovăția.