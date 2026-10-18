Atenție la drum! Ceață densă în apropiere de Condrița. Recomandările Poliției

Vizibilitate redusă pe traseul M-1, în apropierea localității Condrița, din cauza ceții dense. Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) avertizează conducătorii auto să circule cu prudență, să reducă viteza și să păstreze o distanță suficientă între vehicule, pentru a evita producerea accidentelor rutiere.

Duminică, 18 octombrie, polițiștii anunță că pe traseul M-1, în apropierea localității Condrița, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă, care reduce vizibilitatea.

Într-o postare pe rețelele sociale, Poliția R. Moldova a publicat și o imagine în care se observă vizibilitatea redusă pe carosabil.

Pentru siguranța participanților la trafic, oamenii legii le recomandă șoferilor să utilizeze luminile de întâlnire inclusiv pe timp de zi, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate și de drum.

„Circulați cu prudență!”, îndeamnă reprezentanții Poliției.

Autoritățile nu au anunțat restricții de circulație pe sectorul de drum vizat.