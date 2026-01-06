Atenție, călători! Postul vamal „Molovata” și-a întrerupt activitatea din cauza ceții

Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru, anunță marți, 6 ianuarie, Serviciul Vamal (SV).

Astfel, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 km distanță.

„Activitatea va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru”, a precizat SV.

Serviciul menționează că va reveni cu actualizări.