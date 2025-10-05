Atacurile continuă în Gaza. Cel puțin 15 persoane au fost ucise doar azi, spun autoritățile

Cel puțin 15 palestinieni au fost uciși în Gaza de la începutul zilei de astăzi, au declarat reprezentanții din spitale, potrivit CNN.

Atacurile israeliene continuă să lovească enclava, în ciuda apelului președintelui american Donald Trump de vineri, 3 octombrie, către Israel de a „opri imediat bombardamentele” și în timp ce delegații din Statele Unite, Israel și Hamas se îndreaptă spre Egipt pentru a discuta propunerea sa de încetare a focului.

Discuțiile indirecte dintre Israel și Hamas sunt așteptate să înceapă mâine la Sharm el-Sheikh, Egipt, potrivit unui oficial egiptean și a trei surse israeliene – așa cum am relatat anterior.

Cel puțin 67 de persoane au fost ucise ieri, 4 octombrie, în Gaza, în timp ce bombardamentele israeliene au continuat, au declarat oficialii spitalului. Șaptesprezece – mulți dintre ei copii – au fost uciși după ce un atac a lovit o casă din orașul Gaza, unde s-au înregistrat sâmbătă majoritatea deceselor din enclavă.

Numărul răniților continuă, de asemenea, să crească. Peste 460 de persoane au fost tratate sâmbătă la spitalul Al-Ahli Arab din orașul Gaza, a declarat dr. Fadel Naim, care lucrează acolo.

„Echipele medicale încă luptă pentru a salva vieți, în contextul unei lipse grave de personal, provizii și medicamente și al unui număr copleșitor de pacienți care necesită intervenții chirurgicale urgente”, a spus el.

Între timp, la Spitalul Al-Shiffa din orașul Gaza, directorul Dr. Mohammad Abu Salmiya a declarat pentru CNN că există puține spitale care încă funcționează în oraș și că acestea sunt capabile să ofere doar nivelul minim de servicii.

„Situația medicală și umanitară din orașul Gaza rămâne catastrofală în toate sensurile cuvântului”, a spus el.

Peste 67 de mii de palestinieni au fost uciși din 7 octombrie 2023, conform ultimelor cifre de la Ministerul Sănătății din Palestina. Mulți alții au rămas cu răni care le-au schimbat viața, potrivit ministerului. În total, 169.583 de persoane au fost rănite de la începutul războiului, a declarat acesta duminică.