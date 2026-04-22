Atac neașteptat pe mare după ce Trump a prelungit armistițiul: trei nave de marfă au fost atacate de ambarcațiuni iraniene, în ultimele ore

Cel puțin trei nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, una dintre ele fiind „grav avariată”, relatează presa internațională. În dimineața zilei de miercuri, 22 aprilie, două nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz. A treia navă a fost atacată, la scurt timp după primul incident, a anunțat armata britanică, scrie Sky News.

Organizație de securitate maritimă din Marea Britanie (UKMTO) a precizat că o „navă de marfă care ieșea” a informat-o că a fost atacată la opt mile marine vest de Iran.

Nava a anunțat că „s-a oprit”, dar că echipajul este în siguranță și a fost găsit.

Organizația nu a specificat dacă Iranul se află sau nu în spatele acestui atac.

Ulterior, o altă navă de containere a fost atacată în largul coastelor Omanului de forțe navale ale Gărzii Revoluționare Iraniene, potrivit autorităților navale britanice, citate de New York Times.

Surse din domeniul securității maritime au declarat pentru Reuters că a treia navă container a fost atacată cu focuri de armă.

Echipajul este teafăr, deși puntea de comandă a suferit avarii grave. Agenția britanică UKMTO, coordonată de Marina Regală, a transmis că atacul a fost lansat fără niciun avertisment radio prealabil.

Atacul a fost descris de către presa de stat drept o „acțiune de aplicare a legii”, relatează Sky News.

„Până când Statele Unite nu vor ridica restricțiile privind libera circulație a navelor din și către Iran, Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub control strict, iar situația va rămâne neschimbată”, a declarat pentru agenția de presă iraniană Fars un purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, sediul central al forțelor armate iraniene.

Atacurile au avut loc la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul, pentru a permite continuarea negocierilor mediate de Pakistan.

Deși bombardamentele directe au încetat oficial, marina americană continuă să blocheze porturile iraniene, împiedicând orice transport maritim.

Teheranul a răspuns agresiv prelungirii armistițiului, catalogând menținerea blocadei navale drept un act de război care trebuie să primească un răspuns militar.