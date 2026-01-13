Astăzi este marcat ajunul Anului Nou pe stil vechi

Pe 13 ianuarie este marcat ajunul sărbătorii Sfântului Vasile cel Mare/Anul Nou pe stil vechi. Astfel, în această seară copii și adulții umblă cu uratul, iar pe 14 ianuarie, gospodarii primesc semănătorii. Copiii care umblă din casă în casă cu semănatul primesc bomboane, fructe, nuci, covrigi, colăcei şi bani.

În R. Moldova unele sărbători sunt marcate de două ori, în baza a două calendare. Unii cetățeni ai țării noastre sărbătoresc Crăciunul și Anul Nou în baza calendarului gregorian sau „pe stil nou” (pe 25 decembrie și 1 ianuarie), în timp ce alții sărbătoresc pe „stil vechi”, în baza calendarului iulian (pe 7 ianuarie și respectiv, 14 ianuarie).

Diferenţa între cei care respectă sărbătorile de rit vechi şi cei care urmează calendarul gregorian constă în faptul că sărbătorile pe stil nou cu dată fixă sunt celebrate cu 13 zile mai devreme. Singura sarbatoare pe stil nou care respectă vechiul calendar iulian este Paştele, însă deşi are ca punct de reper data din calendarul iulian, aceasta se stabileşte în funcţie de calendarul nou.

Calendarul iulian (Stil Vechi), adoptat de întreaga creştinătate la început, având o durată a anului cu 11 minute mai mică decât durata anului astronomic, a rămas în urmă.

În secolul al XVII-lea, pentru a regla modul de datare, s-a făcut reforma calendarului gregorian, care a primit şi denumirea de Stil Nou. Noul calendar a fost adoptat treptat de toate bisericile catolice şi protestante, nu şi de bisericile ortodoxe, care în 1923, în cadrul unei conferinţe interortodoxe, au adoptat calendarul iulian revizuit. Astfel, bisericile ortodoxe, inclusiv Biserica Română, au început să sărbătorească Crăciunul împreună cu bisericile occidentale pe data de 25 decembrie a calendarului gregorian, până în anul 2800.

Bisericile ortodoxe din Rusia, Serbia şi Ierusalim, singurele care nu au acceptat noul calendar, au continuat să sărbătorească Crăciunul pe data de 25 decembrie a calendarului iulian – 7 ianuarie în calendarul gregorian (până în anul 2100).