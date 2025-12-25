Cum și de ce s-a trecut de la calendarul iulian la cel gregorian

Sărbătorile de iarnă pe stil nou și pe stil vechi sunt determinate de acțiunea celor două calendare: iulian și gregorian. Calendarul nou, gregorian, a fost adoptat în 1852. În zona dintre Prut și Nistru, autoritățile au trecut la calendarul nou, gregorian în aprilie 1919. Astfel, toate acțiunile vieții civile au fost ajustate la acest calendar, iar unele evenimente ale calendarului bisericesc au fost păstrate pe vechi.

În anii 40 î.Hr., calendarul civic roman era cu trei luni înaintea calendarului solar. Iulius Caesar, sfătuit de astronomul Sosigenes din Alexandria, a introdus în anul 46 î. Hr. calendarul solar egiptean, luând lungimea anului solar ca 365 și 1/4 zile. Anul a fost împărțit în 12 luni, toate având 30 sau 31 de zile, cu excepția lunii februarie, care conținea 28 de zile în comun (365 de zile) și 29 în fiecare al patrulea an (un an bisect, de 366 de zile). Anii bisecți repetau data de 23 februarie – nu exista 29 februarie în calendarul iulian.

Calendarul era bun, însă, în fiecare an solstițiul din calendar se depărta cu circa 11 minute de solstițiul real. Cu alte cuvinte, această diferență, văzută ca minoră în acel moment, ducea la acumularea unei zile diferență la fiecare 128 de ani.

Cu timpul, din cauza acestei erori, sărbătorile religioase importante, cum ar fi Paştele nu se mai sincroniza cu data fixă pentru evenimentul astronomic (prima duminică de după prima lună plină, de după echinocțiul de primăvară), şi a ajuns să fie sărbătorit înaintea echinocțiului de primăvară.

În a doua jumătate a sec. al XVI-lea, papa Grigore al XIII-lea (1572-1585) a hotărât reforma calendarului iulian, desemnând o comisie de astronomi şi teologi care să lucreze în acest sens. Dintre toate proiectele de reformă studiate de comisia respectivă, în final s-a hotărât adoptarea proiectului propus de astronomul italian Luigi Lilio, profesor de medicină la Universitatea din Perugia. Esența calendarului gregorian este următoarea: ca bază e luat calendarul iulian. Însă, o dată la 100 de ani, anul care trebuia să fie bisect (29 zile în februarie) rămâne an simplu. De aceea anii 1700, 1800 și 1900, care ar fi trebuit să fie bisecți, au fost ani obișnuiți și aveau câte 28 de zile în februarie. Însă o dată la 400 de ani, această regulă se anulează, anul fiind bisect. Anul 2000 a fost an bisect.

Acest calendar e mult mai exact, dând o eroare de o zi la 7700 de ani ani. Odată cu trecerea la calendarul gregorian, s-a sărit înainte pentru a ajunge zilele pierdute din cauza erorii calendarului iulian, de-a lungul secolelor. De aceea calendarul „pe stil nou” este cu 13 zile înaintea celui „pe stil vechi”.

Calendarul iulian a rămas în uz în unele țări până în secolul XX și mai este folosit încă de mai multe biserici naționale ortodoxe. Totuși, la Conferința interortodoxă de la Constantinopol din mai 1923, a fost propus un calendar iulian revizuit pentru a aduce Bisericile ortodoxe mai aproape de calendarul solar-laic folosit în întreaga lume. Acest calendar iulian revizuit seamănă destul de mult cu cel gregorian, însă el a fost aprobat doar de o parte dintre Bisericile Otordoxe: Biserica Ortodoxă a Constantinopolului, Biserica Ortodoxă a Alexandriei, Biserica Ortodoxă a Antiohiei, Biserica Ortodoxă Greacă, Biserica Ortodoxă Cipriotă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Poloneză și Biserica Ortodoxă Bulgară (în 1963). Discuțiile din 1923 au insistat în primul rând pe libertatea de adoptare a acestei reviziuri a calendarului de către fiecare biserica ortodoxă în parte când va crede de cuviință. Din acest motiv în prezent mai sunt câteva biserici care nu au adoptat calendarul iulian: Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Georgiană, Biserica Ortodoxă Ucrainiană și calendariștii vechi greci.

Un al doilea punct important în discuțiile de la Constantinopol din 1923 a fost modalitatea de serbare a Paștelui. Faptul ca unele biserici au decis sa modifice calendarul rapid ar fi dus la două date de serbare a Paștelui în cadrul aceleiași confesiuni. Din acest motiv s-a decis ca Paștele să fie sărbătorit după calendarul iulian vechi până în momentul în care ultima biserica ortodoxă va trece la noul calendar.