Poliția confirmă că „hoțul în lege” Ivan Gușan, alias Patron, condamnat în Franța la 10 ani de închisoare inclusiv pentru crimă organizată și jaf armat, a fost reținut la Londra. Bărbatul ar fi fost prins într-o mașină de lux

„Hoțul în lege” Ivan Gușan, cunoscut sub numele de „Nicu Patron”, în vârstă de 54 de ani, a fost reținut la Londra de către ofițerii Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (National Crime Agency). Acesta a fost scos cu forța dintr-o mașină de lux de marca Mercedes S-Class, condusă de un șofer. „Nicu Patron” se afla împreună cu familia sa în apropiere de Tower Bridge, în estul Londrei, când mașina sa a fost blocată, notează presa britanică.

Poliția: „Organele de aplicare a legii au solicitat detalii omologilor din Marea Britanie”

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției din R. Moldova (IGP) au confirmat pentru Ziarul de Gardă reținerea lui Gușan.

„Acesta a fost reținut în baza mandatului european de arest, fiind condamnat în Franța la 10 ani de închisoare și amendat cu 300 000 de euro, după o operațiune comună dintre ofițerii moldoveni, francezi și români.

Ulterior reținerii, organele de aplicare a legii din R. Moldova au solicitat detalii omologilor din Marea Britanie, dar un răspuns oficial din partea acestora încă n-a fost recepționat”, menționează aceștia.

Hoțul în lege, condamnat pentru crimă organizată, jaf armat, spălare de bani…

Ivan Gușan a fost dat în căutare de către organele de drept din Franța, unde, în luna mai a anului trecut, a fost condamnat în lipsă la zece ani de închisoare pentru jaf armat, extorcare prin violență, crimă organizată, contrabandă, spălare de bani și apartenență la un „grup infracțional organizat”.

Gușan este considerat liderul unei rețele criminale din Europa de Est, denumită „Patron”, cu legături strânse cu mafia rusă. Gruparea a apărut în R. Moldova la începutul anilor 2000 și s-a extins în Europa.

În mai 2023, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din R. Moldova (PCCOCS) a anunțat că „hoțul în lege” Ivan Gușan a fost anunțat în căutare de către oamenii legii, pentru rolul de organizator al șantajului de cinci milioane de lei pentru care fusese reținut fostul sportiv Ivan Șoltoianu. Acesta ar fi pretins suma de bani de la un fost deținut cu care își ispășise pedeapsa în penitenciar.

„Anunțarea în căutare a organizatorului schemei de șantaj – hoțul în lege cunoscut ca „Nicu Patron” cu rol de lider al organizației criminale implicate – are ca scop aducerea lui în fața justiției, pentru continuarea investigațiilor pe dosar.

Suplimentar, în decembrie 2022, acesta urma să fie reținut de autoritățile din România, spre extrădare în Franța pentru executarea mandatului de arest european inclusiv pentru contrabandă cu țigări, într-un dosar în care PCCOCS a comunicat despre 50 de percheziții în cele două state și în R. Moldova (…). Investigațiile continuă, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumpția nevinovăției, potrivit legii”, menționau anterior reprezentanții PCCOCS într-un comunicat.

În septembrie 2013, Gușan a fost arestat în România de către Direcția de Investigare a Infacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). „Patron” și doi aghiotanți ai săi au fost acuzați de contrabandă cu țigări și constituire de „grup criminal organizat”. În 2014, „Nicu Patron” a mai primit un mandat european de arestare, de data aceasta din Italia. El a fost inculpat într-un dosar sub suspiciunile de trafic de persoane și activități de tip mafiot. În cel mai vechi dintre ele (2007), „Patron” a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru trafic de migranți introduși cu acte false în spațiul Schengen, scrie RISE Moldova.

În 2001, printr-un ritual specific, „Nicu Patron” a fost „botezat” drept „vor v zakone” – ceea ce în rusă înseamnă (hoț în lege).