Premierul solicită intervenția Armatei Naționale pentru a înlătura gheața formată pe trotuare

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a solicitat Armatei Naționale să intervină la primele ore ale dimineții de sâmbătă, 7 februarie, pentru a împrăștia material antiderapant. Într-un anunț public, premierul susține că vor fi repartizate 40 de tone se material antiderapant, iar intervențiile se vor concentra pe Chișinău și Bălți.

Mesajul integral al premierului:

„Chișinăul se confruntă cu lapoviță și polei, iar în alte localități din Republica Moldova situația este similară. Știu cât de greu este să ieși din casă și să te temi, la fiecare pas, că poți aluneca. Vreau să știți că suntem aproape și acționăm cu toată seriozitatea pe care o impune această situație.

Am luat decizia și am solicitat Armatei să intervină mâine, de la prima oră, pe teren, în Chișinău. Armata va sprijini degivrarea trotuarelor, iar Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va pune la dispoziție nisip și material antiderapant.

În alte localități, vom interveni la solicitare și, în caz de necesitate, vom mobiliza și alte servicii publice. Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță.

Suntem deja în coordonare strânsă cu carabinierii, echipele „Fulger” și „Scorpion”, IGSU și Poliția, astfel încât intervențiile să fie rapide și vizibile acolo unde este cea mai mare nevoie.

Avem pregătite aproximativ 40 de tone de material antiderapant, care la ora 07:00 vor fi preluate pentru repartizare, iar lucrările vizează cu prioritate accesul către spitale, intrările la pasajele subterane, zonele din preajma bisericilor și alte locuri cu circulație intensă. Intervenim atât în Chișinău, cât și la Bălți, pentru a sprijini serviciile municipale în depășirea acestei situații dificile.

Vă rog să aveți grijă de voi și de cei din jur. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru solidaritate și pentru grija față de comunitatea noastră.

Totodată, adresez sincere mulțumiri polițiștilor, pompierilor și salvatorilor, drumarilor, militarilor, energeticienilor și personalului medical, precum și tuturor echipelor implicate în activitățile de deszăpezire și intervenție din întreaga țară.”