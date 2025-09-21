Fostul consilier prezidențial ucrainean, Oleksii Arestovici și Alexander Nevzorov, fost deputat al Dumei de Stat din Adunarea Federală a Rusiei și jurnalist, avertizează că Rusia schimbă direcția operațiunilor sale strategice și urmărește preluarea controlului asupra R. Moldova.

„R. Moldova organizează alegeri parlamentare peste șapte zile (28 septembrie).

Logica planului Rusiei este simplă: înlăturarea Maiei Sandu de la președinție printr-o lovitură de stat în parlament, eliminând majoritatea pro-europeană.

Dacă forțele pro-ruse obțin locuri în parlament, parlamentul votează suspendarea puterilor președintelui moldovean.

Constituția republicii permite acest lucru. Formal, totul va fi «legal», deși, în esență, este vorba de o acaparare a puterii.

Următorul pas va fi înlocuirea Procurorului General cu o figură pro-rusă. Procurorul va deschide un dosar penal «la cerere», sub orice pretext improbabil. Scopul este de a-l înlătura pe șeful statului pro-european.

Apoi vor urma alegeri prezidențiale anticipate.

Cumpărare în masă de voturi, interzicerea diasporei de a vota și voila, un președinte pro-rus al R. Moldova.

Turiștii, miliția populară, «armata moldovenească transnistreană» deschid un front hibrid împotriva regiunii Odesa.

«Omuleții verzi» blochează Palanca și Bilhorod-Dnistrovskii – partea de sud a regiunii Odesa.

Armata rusă «vine în ajutorul» guvernului liber al Moldovei – cu provizii, bani, informații, trupe, marină și forțe aeriene.

Apoi, începe infiltrarea în direcția Odesei – operațiuni la frontieră ale unor grupuri mici de sabotaj, raiduri ale unor unități mai mari și operațiuni de sabotaj chiar în Odesa.

Scopul este de a crea o narațiune politică a «Ucrainei fasciste nestăpânite» acționând împotriva «R. Moldovei independente» – pentru a deschide fereastra Overton, înfățișând «acțiuni militare ale Odesei rebele împotriva regimului de la Kiev»”, a scris Oleksii Arestovici, pe pagina sa de Telegram.