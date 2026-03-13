Are R. Moldova suficiente stocuri de carburanți? Precizările Ministerului Energiei

Importurile de benzină și motorină continuă în regim normal, iar stocurile sunt suficiente pentru 22, 12 și 11 zile de consum la benzină GPL și, respectiv, motorină, anunță Ministerul Energiei (ME) într-un comunicat.

Pe 12 martie, importurile de carburanți prin Portul Internațional Liber Giurgiulești au crescut semnificativ, constituind 219 de tone de benzină și 2083 de tone de motorină, conform Ministerului.

„Prin punctele vamale terestre de la Leușeni și Ungheni (feroviar) au intrat în țară 865 de tone de benzină și 1560 de tone de motorină.

Stocurile de carburanți au constituit 22 de zile de consum pentru benzină, 11 zile pentru motorină și 12 zile pentru GPL.

Ministerul Energiei monitorizează atent situația pe piața produselor petroliere și, împreună cu autoritățile competente, sunt gata să intervină pentru a asigura consumatorii cu combustibilii necesari”, se menționează în comunicat.

Prețul petrolului a depășit, pe 9 martie, 100 de dolari pe baril pentru prima dată de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, din cauza blocării strâmtorii Ormuz, ceea ce a provocat îngrijorări privind aprovizionarea cu petrol la scară globală.

Creșterea rapidă a prețurilor la carburanți din ultimele zile a reaprins temerile legate de stabilitatea pieței energetice din R. Moldova. În doar câteva săptămâni, benzina și motorina s-au scumpit semnificativ, în timp ce autoritățile au declarat stare de alertă în sectorul energetic. Autoritățile și experții consultați de Ziarul de Gardă au declarat recent că decizia nu înseamnă că țara se confruntă cu o criză imediată de combustibil, ci că oferă Guvernului instrumente suplimentare pentru a interveni rapid dacă situația internațională se agravează.

Scumpirile sunt determinate în principal de evoluțiile pe piața globală a petrolului, în special de conflictul din Orientul Mijlociu și de riscurile pentru transportul petrolului prin Strâmtoarea Hormuz – unul dintre cele mai importante coridoare energetice din lume.

