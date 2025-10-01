ANSP: numărul de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă

În perioada 22–28 septembrie, au fost înregistrate 125 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 30 (24%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Specialiștii Agenției informează că vor continua supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial.

Conform comunicatului, ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție:

Păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.

Evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor aglomerate pentru a minimiza expunerea.

Respectarea igienei mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante.

Respectarea igienei respiratorii: acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și igienizarea imediată a mâinilor.

Respectarea măsurilor la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise.

Aplicarea filtrului de dimineață în instituțiile de educație timpurie și de învățământ: excluderea temporară din colectivitate a copiilor care prezintă simptome de boală.

Monitorizarea stării de sănătate: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, chiar și ușoare.

Vaccinarea: efectuarea vaccinării și a dozelor de rapel recomandate pentru prevenirea formelor severe ale bolii.

Informarea din surse oficiale: accesarea permanentă a informațiilor verificate privind evoluția situației și recomandările actualizate.

La fel, ANSP a reiterat că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne cea mai eficientă măsură de protecție împotriva formelor grave ale bolii și a deceselor.