ANSP a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal

R. Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doza 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Compoziția acestui vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare în emisfera de nord, pentru sezonul gripal 2025-2026, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Conform sursei citate, vaccinul a fost stocat la Depozitul național de vaccinuri din cadrul ANSP și urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică ale ANSP și, ulterior, transmis instituțiilor medico-sanitare din republică pentru vaccinarea personalului din grupuri profesionale și a celor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, conform planului de imunizare.