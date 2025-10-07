ANSP a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal
R. Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra”, cu doza 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Compoziția acestui vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare în emisfera de nord, pentru sezonul gripal 2025-2026, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
Conform sursei citate, vaccinul a fost stocat la Depozitul național de vaccinuri din cadrul ANSP și urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică ale ANSP și, ulterior, transmis instituțiilor medico-sanitare din republică pentru vaccinarea personalului din grupuri profesionale și a celor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, conform planului de imunizare.
„Specialiștii reiterează că vaccinarea reprezintă cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor de gripă. Printre beneficiile vaccinării se numără reducerea riscului de apariție a formelor severe ale bolii, diminuarea numărului de cazuri de îmbolnăvire, a vizitelor la medic și a zilelor pierdute de muncă sau studii. De asemenea, vaccinarea contribuie la prevenirea complicațiilor, spitalizărilor și a deceselor asociate gripei. Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă vaccinarea concomitentă împotriva gripei și a COVID-19 pentru a asigura protecție contra ambelor infecții caracteristice sezonului rece”, se arată în comunicatul de presă al ANSP.