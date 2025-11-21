ANRE anunță că a aprobat măsuri noi pentru „securitatea energetică și consolidarea cadrului de reglementare în domeniul gazelor naturale”

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat în cadrul ședinței din 21 noiembrie modificarea Hotărârii ANRE nr. 272/2025, prin introducerea a două produse speciale de capacitate noi – „Ruta 2” și „Ruta 3”, disponibile pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026.

„Aceste produse sunt destinate facilitării fluxurilor de gaze naturale din Grecia către Ucraina prin infrastructura transbalcanică, contribuind la consolidarea securității energetice regionale, la diversificarea surselor de aprovizionare și la valorificarea eficientă a capacităților de transport, urmare a solicitării SRL „Vestmoldtransgaz” și a demersului comun înaintat de operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, R. Moldova și Ucraina”, afirmă reprezentanții Agenției într-un comunicat.

Noile produse vor fi oferite lunar prin licitații concomitente pe platforma RBP, utilizând algoritmul de preț uniform, cu aplicarea reducerilor la tarifelor operatorilor din statele tranzitate, menționează ANRE.

„Implementarea acestor produse de capacitate va permite sporirea volumelor de gaze tranzitate prin sistemul de transport din R. Moldova și, implicit, va crea premise pentru optimizarea tarifelor la serviciul de transport al gazelor naturale în viitor.

Hotărârea de astăzi completează deciziile anterioare ale ANRE din mai și octombrie 2025, prin care a fost aprobată propunerea SRL „Vestmoldtransgaz” de a introduce produsul de capacitate lunară „Ruta 1”, destinat utilizării punctelor de interconectare de pe conducta Transbalcanică ce leagă sistemele de transport al gazelor naturale ale Greciei, Bulgariei, României, R. Moldova și Ucrainei.

Deciziile luate de ANRE evidențiază potențialul gazoductului transbalcanic în contextul aderării la Coridorului vertical de gaze care are misiunea de a contribui la securitatea energetică regională. ANRE își reafirmă angajamentul de a promova un proces decizional transparent, fundamentat pe analiza riguroasă a datelor și orientat spre asigurarea funcționării eficiente a infrastructurilor energetice, în beneficiul consumatorilor și al economiei naționale”, se mai spune în comunicatul Agenției.

Pe 23 august 2024, „Vestmoldtransgaz”, operator al sistemului de transport al gazelor naturale în R. Moldova, a fost certificat definitiv în conformitate cu cerințele UE.