Angajata Curții de Conturi, care l-a acuzat pe Marian Lupu de „avansuri sexuale”, susține că a fost retrogradată din funcție. Reacția instituției

Tatiana Vozian, angajata Curții de Conturi a R. Moldova (CCRM), care în aprilie 2023 l-a acuzat pe președintele instituției, Marian Lupu, de „avansuri sexuale” a anunțat că i s-a propus și a acceptat o funcție „inferioară celei deținute anterior”.

În prezent, Tatiana Vozian ocupă funcția de șefă a Direcției generale metodologie, planificare și raportare a Curții de Conturi. Aceasta susține că a fost retrogradată din funcție după ce a declarat public despre „avansurile sexuale” care ar fi fost făcute la adresa sa de președintele instituției, Marian Lupu. De cealaltă parte, reprezentanții Curții de Conturi susțin că „nu este vorba despre retrogradare”, ci despre „reorganizarea” instituției, făcute în urma unei evaluări internaționale.

Începând cu 1 iulie 2023, Tatiana Vozian va ocupa funcția de șefă a Direcției dezvoltare instituțională și metodologie, potrivit documentului publicat de aceasta pe rețelele socializare, în care se menționează că i s-a propus o altă funcție în contextul aprobării, la 28 aprilie 2023, a noii Structuri organizatorice a Curții de Conturi.

„La exact o lună de la declarațiile mele publice am fost retrogradată în funcție! Am acceptat o funcție inferioară celei deținute anterior de mine, pentru că îmi asum consecințele unui denunț public despre o persoană controversată, dar bine relaționată așa cum este cet. Lupu! După cum am scris anterior sunt fidelă Curții de Conturi în sine, dar nu cet. Lupu și nu mă sperie “pedepsele” lui de retaliere!”, a scris pe Facebook Tatiana Vozian.