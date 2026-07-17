„Dacă îmi permit o singură speranță, este ca relația și comunicarea dintre minister și oamenii din agricultură să fie nu mai rea”. Mesajul Ludmilei Catlabuga la final de mandat. Detalii despre noul ministru din Guvernul Tofan

După ce premierul desemnat, Vasile Tofan, a anunțat lista Cabinetului de miniștri, Ludmila Catlabuga a anunțat că își încheie mandatul de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și nu se va mai regăsi în noua componență a Cabinetului de miniștri. Funcția urmează să fie preluată de Radu Musteață, actualul director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Catlabuga a declarat că perioada în care a condus ministerul a fost „una intensă, marcată de decizii dificile, provocări și lecții importante”.

„Nu am pretins niciodată că am avut toate răspunsurile și sunt convinsă că nu toate deciziile au fost pe placul tuturor. Dar fiecare dintre ele a fost luată cu bună-credință și cu gândul la viitorul agriculturii Republicii Moldova”, a menționat Catlabuga.

Fosta ministră a mulțumit fermierilor, procesatorilor, asociațiilor de profil, angajaților ministerului și partenerilor pentru colaborare și dialog, inclusiv în situațiile în care au existat opinii diferite.

Catlabuga i-a urat succes succesorului său, subliniind că agricultura are nevoie de continuitate, decizii curajoase și o comunicare deschisă cu reprezentanții sectorului.

„Iar dacă îmi permit o singură speranță, este aceasta: ca relația și comunicarea dintre minister și oamenii din agricultură să fie nu mai rea decât cea pe care am reușit să o construim”, a spus Ludmila Catlabuga.

Detalii despre noul ministru

Radu Musteață, actualul director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), urmează să preia funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

Musteață conduce ANSA din octombrie 2021, iar anterior a ocupat mai multe funcții în cadrul instituției, inclusiv cea de șef al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală (2018–2020), șef al Direcției managementul laboratoarelor și evaluarea riscului (2014) și șef al Serviciului monitorizare și control al unităților din domeniul panificației (2013–2014).

În perioada 2020–2021, a fost șef al Direcției dezvoltare în cadrul companiei „Bioprotect” SRL, iar în 2018 a deținut funcția de director al Întreprinderii Publice „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară”.

Radu Musteață are pregătire în domeniul chimiei și protecției mediului. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, unde a obținut licența în Tehnologia chimică și biotehnologii (2010) și masteratul în Protecția mediului, specializarea Chimia ecologică și protecția mediului (2012).

La începutul carierei, a activat ca laborant chimist și inginer chimist la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, iar în perioada 2011–2012 a fost lector universitar la aceeași instituție. Ulterior, a lucrat în sectorul alimentar, inclusiv la compania „Franzeluța”, unde a ocupat funcțiile de controlor produse alimentare și agent de vânzări.