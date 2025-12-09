Echipamente de protecție din partea NATO pentru Armata Națională

Armata Națională a primit marți, 9 decembrie, un lot de asistență din partea Alianței Nord-Atlantice (NATO), anunță Ministerul Apărării.

Conform unui comunicat, donația include echipamente de protecție individuală, inclusiv căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici (CBRN), mulaje medicale, precum și tehnică de calcul, unități de transport și mobilier destinate pentru efectivul responsabil de recrutarea și menținerea resurselor umane în Armata Națională.

„Militarii Armatei Naționale vor fi mai protejați și mai bine dotați pentru a-și îndeplini misiunile. Noul lot de asistență recepționat astăzi vine să sprijine direct acest obiectiv, oferind condiții mai bune de pregătire și activitate. Cu siguranță, NATO este un partener care ne ajută concret să menținem pacea și stabilitatea, mai ales în aceste timpuri complicate. Mă bucur că acest parteneriat aduce rezultate reale: o armată mai bine pregătită înseamnă un mediu mai sigur pentru toți cetățenii R. Moldova”, a declarat ministrul Anatolie Nosatîi.

Totodată, Asistentul Secretarului General al NATO, Boris Ruge, a menționat R. Moldova a făcut progrese în procesul de transformare a instituției de apărare, modernizare a Forțelor Armate și sporire a rezilienței în fața amenințărilor noi și complexe.

Ministerul menționează că echipamentele de protecție individuală vor fi distribuite, ulterior, în unitățile Armatei Naționale, iar mulajele medicale vor merge la Spitalul Clinic Militar Central pentru a fi utilizate de efectiv în cadrul activităților de instruire.

Totodată, echipamentul, tehnica și mobilierul destinate recrutorilor va fi transmisă Centrelor militar-teritoriale și Secțiilor administrativ-militare din toată țara, pentru a moderniza condițiile de lucru ale celor care se ocupă de recrutarea și menținerea resurselor umane în Armata Națională.

În prezent, pachetul de sprijin pentru R. Moldova cuprinde 18 proiecte, direcționate inclusiv spre dotarea Armatei Naționale cu echipament și tehnică moderne, dar și sporirea rezilienței instituționale față de provocările actuale.