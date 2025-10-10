Amenzi în sumă de 68 de mii de lei pentru 12 posturi TV. CA a elaborat raportul final de monitorizare privind modul de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare
În ședința de vineri, 10 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au dispus amenzi în sumă totală de 68 000 de lei pentru 12 posturi TV, 6 avertizări publice și 4 notificări de intrare în legalitate, pentru încălcarea legislației privind modul de reflectare în mass-media a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se arată în comunicatul de presă emis de CA.
Raportul final elaborat de CA a cuprins rezultatele controlului efectuat pe parcursul întregii campanii electorale recente, inclusiv în zilele de 27 și 28 septembrie, când agitația electorală este interzisă. Au fost monitorizate toate cele 22 de posturi TV, care s-au angajat să reflecte campania electorală din toamna acestui an: „Moldova 1”, „TV-Găgăuzia”, „TVR Moldova”, „Jurnal TV”, „TV8”, „R Live TV”, „Cinema 1”, „Exclusiv TV”, „Pro TV Chișinău”, „7 TV”, „Next TV”, „1 TV”, „ONE TV”, „N4”, „Star TV”, „Vocea Basarabiei TV”, „TV9”, „TVC 21”, „Canal Regional”, „Agro TV Moldova”, „TV Elita” și „Media TV”.
Pentru abaterile atestate de la prevederea art. 89 alin. (2) din Codul electoral, potrivit căreia „Instituțiile mass-media au obligația de a respecta principiile de echitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor. Acestea trebuie să ofere grupurilor de inițiativă, concurenților electorali și participanților la referendum timpi de antenă sau spațiu pentru publicitatea electorală în condiții egale și nediscriminatorii.”, au fost aplicate următoarele sancțiuni:
- „TVC 21” – 20 000 de lei,
- „TV-Găgăuzia” – 15 000 de lei,
- „Jurnal TV” – 10 000 de lei,
- „Canal Regional” – 7 000 de lei,
- „TVR Moldova” – 5 000 de lei,
- „1TV” – 3 000 de lei,
- „One TV” – 3 000 de lei,
- „Rlive TV” – 1 000 de lei,
- „Exclusiv TV” – 1 000 de lei,
- „Next TV” – 1 000 de lei,
- „Star TV” – 1 000 de lei,
- „Agro TV Moldova” – 1 000 de lei,
- „Cinema 1”, „Pro TV Chișinău”, „7 TV”, „N4”, „Vocea Basarabiei”, „TV9” – avertizare publică.
La fel, sursa citată scrie că posturile „Moldova 1”, „TV8”, „TV Elita” și „Media TV” au fost notificate public cu privire la necesitatea îmbunătățirii practicilor editoriale aferente reflectării scrutinelor.
Vicepreședinta CA, Aneta Gonța, a precizat că, la stabilirea naturii și oportunității sancțiunilor, s-a ținut cont de următoarele criterii: gradul de inechitate existent între activitatea serviciilor media de televiziune clasice și difuzarea de conținut în online; evoluțiile și involuțiile pe care le-au înregistrat SMA pe durata celor patru săptămâni de campanie, precum și atitudinea și nivelul de comunicare existent între fiecare furnizor de servicii media în parte și autoritatea de reglementare.
Consiliului Audiovizualului a publicat rezultatele monitorizării:
- Frecvența subiectelor electorale: Cel mai mare număr de subiecte a fost difuzat de „TVC 21” – 181 subiecte (7,9%), fiind urmate de „TV9” cu 177 de subiecte și „Cinema 1” cu 167 de subiecte. Cel mai mic număr de subiecte a fost înregistrat la „TV-Găgăuzia” – 50 de subiecte (2,2%).
- Volumul de timp alocat subiectelor electorale: Cel mai mare timp alocat subiectelor a fost înregistrat la „TV9” – 7 ore 11 minute și 17 secunde (8,7%), urmat de „Exclusiv TV” – cu 6 ore 28 minute 14 secunde (7,8%). În contrast, „TVC 21”, deși a difuzat cel mai mare număr de subiecte, a alocat cel mai puțin timp – 58 minute 48 secunde (1,2%).
- Ponderea subiectelor electorale în buletinele de știri: Cea mai mare pondere a subiectelor electorale în cadrul buletinelor de știri a fost înregistrată de „Exclusiv TV” – 46%, urmat de „One TV” – cu 45%, iar cea mai mică pondere a fost atestată la „Agro TV Moldova” – 16%.
- Prezența protagoniștilor în subiectele electorale: Cei cu cea mai mare vizibilitate au fost concurenții electorali, cu 3 626 de apariții (48,2%), iar cele mai puține i-au revenit organului electoral, 426 de apariții (5,7%).
- Durata totală a reflectării concurenților electorali: Volumul total de timp alocat concurenților electorali a fost de 29 de ore 53 de minute, reprezentând 36% din durata totală a subiectelor cu caracter electoral difuzate (82 ore 34 minute). Cele mai multe apariții ale concurenților electorali au fost înregistrate la „TV-Elita” – 558 de apariții (15,4%), fiind urmat de „TV8” – cu 359 de apariții (9,9%). Cea mai mică frecvență a concurenților electorali a fost înregistrată la „Vocea Basarabiei TV” – 81 apariții (2,2%).
- Concurenții electorali cu cea mai mare vizibilitate: BEP a înregistrat cel mai mare volum de mediatizare, atât ca frecvență (521 apariții), cât și ca durată (6 ore și 10 minute). PAS a fost al doilea concurent ca vizibilitate, cu 509 apariții și 5 ore și 15 minute de reflectare. Blocul Alternativa a ocupat poziția a treia, cu 332 apariții și 3 ore și 42 de minute de reflectare.
- Reflectarea subiectelor conflictuale în buletinele informative: Toate serviciile media audiovizuale monitorizate (SMA) au difuzat în total 843 de subiecte conflictuale (37,6%), dintre care 83 de subiecte (3,6%) au fost prezentate dezechilibrat. Din totalul celor 83 de subiecte dezechilibrate, 51 de subiecte dezechilibrate (6,1%) au vizat concurenții electorali.
- Distribuția de gen a surselor citate în subiectele electorale: În subiectele electorale, în 3 094 de cazuri (65,3%) protagoniști au fost bărbați, iar în 1 644 de cazuri (34,7%) – femei.
- Accesibilitate: 3 SMA – „Next TV”, „One TV” și „Star TV” – nu au asigurat accesul persoanelor cu deficiențe de văz și auz în cadrul buletinelor informative.
- Conformitatea cerințelor legale: 13 SMA au difuzat subiecte cu caracter electoral în afara rubricii „Electorala 2025”: „PRO TV Chișinău”, „TVR Moldova”, „TVC 21”, „Jurnal TV”, „Vocea Basarabiei TV”, „Agro TV Moldova”, „TV8”, „TV9”, „Exclusiv TV”, „Next TV”, „One TV”, „Star TV”, „N4”; 2 SMA au difuzat sondaje de opinie prezentate incomplet: „TVR Moldova” și „Star TV”, iar 2 SMA au difuzat subiecte electorale în buletine informative care nu au fost indicate în Declarația privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor parlamentare din toamna curentă și nu au notificat CA cu privire la difuzarea acestora.
- Reflectarea campaniei electorale în emisiunile de informare: Cele 22 SMA monitorizate au transmis 934 de emisiuni de informare electorală, însumând 660 de ore și 58 de minute de conținut. 433 de emisiuni de informare (46,4%) au fost difuzate în primă difuzare, iar celelalte 501 emisiuni (53,6%) – în reluare.
- Limba de difuzare a emisiunilor de informare: Din totalul celor 934 de programe de informare monitorizate, 689 au fost difuzate în limba română (73,8%), 237 în limba rusă (25,4%), iar 8 în limba găgăuză (0,8%).
- Reflectarea campaniei electorale în emisiunile de promovare electorală: 19 SMA naționale au difuzat, cumulat, 132 de emisiuni de promovare electorală. Principalele abateri atestate la difuzarea emisiunilor de promovare electorală au fost: emisiuni de promovare electorală difuzate sub alte rubrici; câte două emisiuni pentru același concurent, contrar legii; emisiuni transmise după termenul legal (12 septembrie); emisiuni în care a fost atestat un discurs discriminatoriu; emisiuni care au conținut mesaje religioase și imagini filmate la mănăstire.
- Dezbateri electorale: 20 de SMA au difuzat în total 141 de dezbateri electorale, iar 1 SMA – „Canal Regional” – nu a difuzat acest tip de program electoral. Cele mai multe dezbateri electorale au fost organizate de „R Live TV”, fiind singurul SMA care a organizat dezbateri electorale în limbile română și rusă.
- Publicitate electorală: 17 SMA au difuzat cumulat 1 811 de spoturi de publicitate electorală, cu o durată totală de 18 ore 35 minute. SMA publice de televiziune au difuzat cumulat 303 spoturi (16,7%) de publicitate electorală gratuită, cu o durată cumulată de 3 ore și 29 de minute (18,8%).