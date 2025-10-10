Amenzi în sumă de 68 de mii de lei pentru 12 posturi TV. CA a elaborat raportul final de monitorizare privind modul de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare

În ședința de vineri, 10 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au dispus amenzi în sumă totală de 68 000 de lei pentru 12 posturi TV, 6 avertizări publice și 4 notificări de intrare în legalitate, pentru încălcarea legislației privind modul de reflectare în mass-media a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se arată în comunicatul de presă emis de CA.

Raportul final elaborat de CA a cuprins rezultatele controlului efectuat pe parcursul întregii campanii electorale recente, inclusiv în zilele de 27 și 28 septembrie, când agitația electorală este interzisă. Au fost monitorizate toate cele 22 de posturi TV, care s-au angajat să reflecte campania electorală din toamna acestui an: „Moldova 1”, „TV-Găgăuzia”, „TVR Moldova”, „Jurnal TV”, „TV8”, „R Live TV”, „Cinema 1”, „Exclusiv TV”, „Pro TV Chișinău”, „7 TV”, „Next TV”, „1 TV”, „ONE TV”, „N4”, „Star TV”, „Vocea Basarabiei TV”, „TV9”, „TVC 21”, „Canal Regional”, „Agro TV Moldova”, „TV Elita” și „Media TV”.

Pentru abaterile atestate de la prevederea art. 89 alin. (2) din Codul electoral, potrivit căreia „Instituțiile mass-media au obligația de a respecta principiile de echitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor. Acestea trebuie să ofere grupurilor de inițiativă, concurenților electorali și participanților la referendum timpi de antenă sau spațiu pentru publicitatea electorală în condiții egale și nediscriminatorii.”, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

„TVC 21” – 20 000 de lei,

– 20 000 de lei, „TV-Găgăuzia” – 15 000 de lei,

– 15 000 de lei, „Jurnal TV” – 10 000 de lei,

– 10 000 de lei, „Canal Regional” – 7 000 de lei,

– 7 000 de lei, „TVR Moldova” – 5 000 de lei,

– 5 000 de lei, „1TV” – 3 000 de lei,

– 3 000 de lei, „One TV” – 3 000 de lei,

– 3 000 de lei, „Rlive TV” – 1 000 de lei,

– 1 000 de lei, „Exclusiv TV” – 1 000 de lei,

– 1 000 de lei, „Next TV” – 1 000 de lei,

– 1 000 de lei, „Star TV” – 1 000 de lei,

– 1 000 de lei, „Agro TV Moldova” – 1 000 de lei,

– 1 000 de lei, „Cinema 1”, „Pro TV Chișinău”, „7 TV”, „N4”, „Vocea Basarabiei”, „TV9” – avertizare publică.

La fel, sursa citată scrie că posturile „Moldova 1”, „TV8”, „TV Elita” și „Media TV” au fost notificate public cu privire la necesitatea îmbunătățirii practicilor editoriale aferente reflectării scrutinelor.

Vicepreședinta CA, Aneta Gonța, a precizat că, la stabilirea naturii și oportunității sancțiunilor, s-a ținut cont de următoarele criterii: gradul de inechitate existent între activitatea serviciilor media de televiziune clasice și difuzarea de conținut în online; evoluțiile și involuțiile pe care le-au înregistrat SMA pe durata celor patru săptămâni de campanie, precum și atitudinea și nivelul de comunicare existent între fiecare furnizor de servicii media în parte și autoritatea de reglementare.

Consiliului Audiovizualului a publicat rezultatele monitorizării: