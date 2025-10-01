Ambasada SUA din R. Moldova rămâne fără alocări bugetare după ce guvernul SUA a intrat în blocaj

Guvernul federal al Statelor Unite a intrat în blocaj după miezul nopții de miercuri, iar de suferit are și Ambasada SUA din R. Moldova. Aceasta a anunțat că i-au fost suspendate alocările bugetare, însă serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor pentru Statele Unite, precum și cele oferite de ambasadele și consulatele SUA din străinătate, vor continua să funcționeze „în măsura în care situația o permite”.

Reprezentanța diplomatică de la Chișinău, a declarat pe rețelele sociale că pagina de Facebook nu va fi mai fi actualizată „până la reluarea complete a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea”.

„Din cauza suspendării alocărilor bugetare, acest cont de Facebook nu va fi actualizat în mod regulat până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea. În această perioadă, serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor în Statele Unite și la ambasadele și consulatele SUA din străinătate vor continua, în măsura în care situația o permite, pe durata suspendării alocării bugetare. Nu vom actualiza acest cont până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea”, a anunțat Ambasada SUA.

Blocajul a avut loc din cauza faptului că Congresul și președintele Donald Trump nu au reușit să ajungă la un acord privind finanțarea sistemului de sănătate. Blocajul bugetar va opri funcționarea a numeroase departamente și agenții federale în care lucrează sute de mii de angajați guvernamentali. Potrivit BBC, ultimul blocaj a avut loc în 2018.