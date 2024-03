„Am auzit o bubuitură puternică, am deschis ochii și am văzut că s-a făcut lumină”. Precizările companiei Tarom, după ce un avion al companiei a fost lovit de fulger în timpul cursei București-Chișinău, de duminică seara

Cursa București – Chișinău, din seara de duminică, 24 martie, operată de compania Tarom, a întârziat mai mult de 3 ore, după ce un avion al companiei a fost lovit, în zbor, de un fulger. După impact, avionul a făcut cale întoarsă, iar pasagerii au fost preluați de o altă aeronavă. „Eu tocmai îmi adormisem copilul, și am ațipit și eu, apoi am auzit o bubuitură puternică, am deschis ochii și am văzut că s-a făcut lumină”, a relatat o pasageră a cursei, într-o discuție cu ZdG.

Avionul de pe cursa București – Chișinău a decolat în jurul orei 22:00 din aeroportul „Henri Coandă” de la Otopeni și urma să ajungă în Chișinău în jurul orei 23:00.

Cursa însă nu a fost dusă la capăt, iar piloții au întors avionul din drum la scurt timp după decolare, din cauza unui fulger care a lovit avionul. În avion se aflau 53 de pasageri, pe lângă echipajul de la bord nici unul dintre ei nu a avut de suferit de pe urma incidentului. După ce s-au întors la Otopeni, cei 53 de pasageri au fost îmbarcați într-o altă aeronavă, iar cursa a fost dusă la capăt.

„Ne-am dat seama, cu toții, rapid, că nu este un moment bun pentru panică”

ZdG a discutat cu o pasageră care se afla în avion în momentul în care acesta a fost lovit de fulger. Svetlana Brătescu spune că avionul a decolat de pe aeroportul „Henri Coandă” „pe la orele 22:05”, iar după aproximativ 10-15 avionul a fost lovit de fulger.

Aceasta menționează că vremea era instabilă încă de dinainte ca avionul să decoleze.

„Cumva, noi numai ne-am ridicat (n.r. de la sol) și asta imediat s-a și întâmplat. Eu tocmai îmi adormisem copilul, și am ațipit și eu, apoi am auzit o bubuitură puternică, am deschis ochii și am văzut că s-a făcut lumină”.

Pasagera declară că inițial oamenii nu au înțeles ce se întâmplase, însă ulterior, în jurul orei 22:27 au fost anunțați de către echipaj că avionul se va întoarce înapoi la Otopeni „din motive de securitate”.

Svetlana Brătescu a declarat că avionul nu a aterizat imediat, ci a planat „cam 40 de minute” în aer. „Am aterizat la București la 23:20. Am fost debarcați și la scurt timp am fost îmbarcați în alt avion. La 02:06 am aterizat pe aeroportul din Chișinău”, susține pasagera.

Potrivit informațiilor oferite de către aceasta, pasagerii care se aflau în avion, erau speriați, dar au ales să își păstreze calmul, astfel încât nimeni nu a făcut panică.

„Evident că toți s-au speriat însă oamenii n-au dat reacție, căci ne-am dat cu toții seama rapid că nu este un moment bun pentru panică”, a punctat Svetlana Brătescu.

Luni, 25 aprilie, compania Tarom a confirmat incidentul și a oferit o reacție.

„Cursa TAROM București- Chișinău din seara zilei de 24 martie a înregistrat 3h 10 minute de întârziere din motive tehnice. La decolare, pe fondul condițiilor meteo, avionul a fost lovit de fulger. În aceste circumstanțe, odată cu informarea primită de la piloți, s-a renunțat la zbor, iar avionul Boeing 737- 82R a revenit la sol, în București, și a fost trimis la inspecție tehnică. O nouă aeronavă, Boeing 737, în care au fost îmbarcați toți cei 53 de pasageri, a decolat de pe Aeroportul Internațional Otopeni iar cursa a fost efectuată. Niciun pasager sau membru al echipajului de bord nu a fost afectat. Avionul inițial este acum în proces de verificări tehnice. În acest context menționam faptul că, în baza utilizării lor esențiale, aeronavele sunt construite cu structură adecvată protecției față de acest tip de incidente iar fulgerele nu le pot afecta la nivel de producere a unor defecțiuni majore care să pună în pericol activitatea de zbor”, se menționează într-un comunicat al Tarom.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

Transportatorul Național al României deține o flotă de 18 aeronave și are în portofoliul său un număr de 70 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).