Alți trei suspecți, reținuți într-un caz de escrocherie comisă în capitală. O femeie s-a ales cu un prejudiciu de 17 mii de euro

Oamenii legii investighează un nou caz de escrocherie în urma căruia o femeie de 56 de ani a fost deposedată de 17 000 de euro, după ce a fost indusă în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții și servicii, anunță joi, 11 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Suspecții au informat-o în mod fals că pe numele său ar fi fost contractate credite frauduloase.

„Sub pretextul anulării acestora și al evitării unor presupuse consecințe financiare, victima a fost convinsă să transmită personal suma de bani unei persoane indicate de escroci”, a menționat IGP.

Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri de fraudă telefonică. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 204 tentative de escrocherie.