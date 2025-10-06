Alla Darovannaia a dezmințit informațiile în care o acuza pe Ala Nemerenco că ar avea diplomă de master obținută ilegal

Alla Darovannaia, deputată socialistă, care a răspândit informații denigratoare la adresa ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, a dezmințit informațiile răspândite de aceasta printr-o postare pe facebook luni, 6 octombrie.

„Eu, Alla Darovannaia, dezmint informațiile expuse și răspândite de mine în cadrul conferinței de presă din 02.02.2021, organizată și susținută la sediul Parlamentului R. Moldova, și informațiile publicate și răspândite pe pagina mea oficială de Facebook, cu privire la faptul că doamnei Nemerenco i-au fost eliberate și că aceasta ar fi primit și obținut diplome de master în mod ilegal, și declar că informațiile respective, care au fost răspândite de mine, sunt defăimătoare, false și constituie relatări cu privire la fapte, prin care am lezat onoarea, demnitatea și reputația profesională a dnei. Îmi exprim și adresez dnei Nemerenco scuzele publice de rigoare în legătură cu aceasta”, a scris deputat socialistă.

În 2021, deputata socialistă, Alla Darovannaia o acuza pe Ala Nemerenco că ar fi obținut diplomă de master în mod ilegal.

Astfel, potrivit hotărârei judecătorești irevocabile Alla Darovannaia este obligată să:

„să dezmintă informațiile răspândite într-o conferință de presă similară organizată la parlament;

să șteargă toată postările publicate cu scop de defăimare de pe pagina sa de FB și să publice dezmințirile de rigoare;

să plătească 20 mii de lei prejudiciu moral și să restituie toate cheltuielile de judecată”, potrivit Alei Nemerenco.

Ministra a susținut că va folosi banii în scop caritabil.