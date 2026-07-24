Alexandru Slusari, propus de Forța Fermierilor pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare Slusari: „Aș accepta doar dacă mi s-ar oferi mână liberă”

La scurt timp de la demisia lui Radu Musteața din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Asociația „Forța Fermierilor” a venit cu un demers în adresa premierului Vasile Tofan, în vederea numirii lui Alexandru Slusari în fruntea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.



Contactat de ZdG, Alexandru Slusari ne-a comunicat că „eu nu alerg după funcții, dar nici nu fug de responsabilitate. Aș accepta doar dacă mi s-ar oferi mână liberă”. Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al premierului, a declarat că „orice asociație de profil poate veni cu propuneri în acest sens”.

„Având în vedere experiența profesională, competențele manageriale și reputația ireproșabilă de care se bucură în domeniul de activitate, organizația noastră consideră că domnul Alexandru Slusari întrunește toate calitățile necesare pentru exercitarea cu profesionalism și responsabilitate a funcției de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Domnul Alexandru Slusari este un profesionist cu o experiență îndelungată în domeniul agricol, fiind recunoscut pentru contribuția sa la promovarea intereselor producătorilor agricoli și la dezvoltarea politicilor publice destinate sectorului agroalimentar. În prezent exercită funcția de director executiv al Asociației Obștești „APPCCO Forța Fermierilor”, unde coordonează activitatea organizației și reprezintă interesele fermierilor în dialogul cu autoritățile publice, organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare. Experiența acumulată atât în activitatea asociativă, cât și în funcțiile publice exercitate anterior i-a oferit o cunoaștere aprofundată a provocărilor cu care se confruntă agricultura Republicii Moldova, a mecanismelor de elaborare și implementare a politicilor agricole, precum și a procesului de armonizare a acestora cu standardele europene. De-a lungul activității sale s-a remarcat prin implicare activă în identificarea soluțiilor pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agricol și consolidarea dialogului dintre autorități și comunitatea producătorilor agricoli.”, se arată în demersul semnat de președintele Asociației, Vadim Ciobanu.

Contactat de Ziarul de Gardă, Alexandru Slusari ne-a comunicat că „eu nu alerg după funcții și, totodată, nu fug de respnsabilitatea. Contează dacă sunt acceptate viziunile mele și ale Forței Fermierilor pentru dezvoltarea agriculturii. Nu știu dacă viziunile mele vor rezona cu viziunile premierului. Nu am nevoie de funcție de dragul funției sau bifă în CV. Dacă ar fi să mi se propună, aș accepta doar dacă mi s-ar oferi mână liberă”.

Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al premierului, a declarat că „orice asociație de profil poate veni cu propuneri în acest sens. Premierul va analiza toate opțiunile și, ulterior, va lua o decizie”.

Funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare a devenit vacantă după ce, proaspăt numit în funție, Radu Musteața și-a depus demisia pe fundalul discuțiilor privind afilierea sa politică din trecut.