Alexandru Machidon a fost învestit în funcția de procuror general

Joi, 30 aprilie 2026, a avut loc depunerea jurământului și învestirea în funcția de procuror general a lui Alexandru Machidon, anunță Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). La eveniment a fost prezentă președinta Maia Sandu, ministrul Justiției Vladislav Cojuhari, dar și membri ai CSP și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Președinta Maia Sandu a semnat joi, 30 aprilie, decretul privind numirea lui Alexandru Machidon în funcția de procuror general al R. Moldova. Documentul a fost publicat pe pagina Președinției. Noul procuror general urmează să depună jurământul de învestire tot pe 30 aprilie 2026.

Alexandru Machidon a activat din 28 mai 2025 ca procuror general interimar al R. Moldova și va exercita începând cu data de 30 aprilie 2026 funcția de procuror general cu drepturi depline, ca urmare a aprobării, de către Consiliul Superior al Procurorilor, în ședința din 16 aprilie, a raportului Comisiei de evaluare, care a stabilit că Alexandru Machidon corespunde criteriilor de integritate etică și financiară stabilite la art. 11 din Legea nr. 252/2023, promovând astfel evaluarea externă.

În februarie 2025, membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport în privința lui Machidon, preciza atunci Comisia într-un comunicat.

Conform procedurii prevăzute de Legea nr. 252/2023, atunci când membrii Completului de evaluare nu votează în unanimitate, raportul de evaluare este examinat de Comisia de evaluare.