Alexandru Iacub și-a dat demisia din funcția de director al Serviciului Vamal. Acesta va fi înlocuit de Radu Vrabie

Alexandru Iacob a fost eliberat din funcția de director al Serviciului Vamal în baza cererii de demisie, iar în locul acestuia va fi numit Radu Vrabie, începând cu 7 noiembrie. Anunțul a fost făcut la prima ședință a Guvernului Munteanu.

„Vrabie este un profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, ocupând funcția de conducere în mediul privat și programe de dezvoltare internațională. În ultimii șase ani a fost vice-director al unor echipe care asigurau suportul în organizarea serviciului vamal”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Graviliță.

În prezent, Vrabie este manager de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro care vizează modernizarea economiei, reforma instituțiilor publice și integrarea economică treptată a țării în piața unică europeană.

ZdG a scris în 2024 că fostul director al Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a colaborat, în perioada 2017-2019, cu Demian Caraseni, deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova, controlat în acea perioadă de Vladimir Plahotniuc. Iacub a fost asistentul acestuia, dar spune, într-o declarație pentru ZdG, că au avut o colaborare „tehnică”. „Nu cunosc nimic despre activitatea dumnealui”, a declarat Alexandru Iacub pentru ZdG, cu referire la acea perioadă. În 2023, Caraseni a fost învinuit că ar fi pretins și primit 12 mii de euro mită, potrivit Procuraturii Anticorupție.

Alexandru Iacub a fost numit în funcție 28 august 2024. Acesta a fost al patrulea șef la Serviciului Vamal din ultimii trei ani.

Alexandru Iacub a menționat în 2024 că activitatea în cadrul Serviciului Vamal se va desfășura conform principiului „Siguranță prin integritate, eficiență prin colaborare, dezvoltare prin inovație”.

Până la funcția de director al Serviciul Vamal, el a deținut și alte funcții, potrivit CV-ului său.

în perioada 2010-2012, el a fost Specialist în cadrul Serviciului Administrație publică, Consiliul Raional Hîncești.

Ulterior în 2012-2013 el a fost Specialist principal în cadrul Direcției Economie și Cooperare transfrontalieră, Consiliul Raional Hîncești.

În 2013-2017 a deținut funcția de Șef direcție în cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale.

Între 2017-2019, Alexandru Iacub a fost asistent în Secretariatul Parlamentului.

După ce în 2019 modificările legislative prin care a fost exclusă funcția de asistent de deputat au intrat în vigoare, acesta și-a continuat activitatea în calitate de consultant principal în Direcția generală juridică, Secretariatul Parlamentului până în 2022.

În septembrie 2022, a fost numit secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

După ce în spațiul public a apărut informația că între 2017 și 2019, actualul director al Serviciului Vamal a colaborat cu fostul deputat democrat Demian Caraseni, fiind asistentul acestuia, ZdG a solicitat informații suplimentare de la Parlamentul R. Moldova. Instituția a confirmat că între 03 octombrie 2017 și 28 februarie 2019 Alexandru Iacub a activat în cadrul Secretariatului Parlamentului în funcția de asistent al deputatului Demian Caraseni.