Noul director al Serviciului Vamal, despre activitatea de asistent al unui deputat din partidul lui Plahotniuc: „Eu am fost întotdeauna într-un singur partid”

Noul director al Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a colaborat, în perioada 2017-2019, cu Demian Caraseni, deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova, controlat în acea perioadă de Vladimir Plahotniuc. Iacub a fost asistentul acestuia, dar spune, într-o declarație pentru ZdG, că au avut o colaborare „tehnică”. „Nu cunosc nimic despre activitatea dumnealui”, a declarat Alexandru Iacub pentru ZdG, cu referire la acea perioadă. În 2023, Caraseni a fost învinuit că ar fi pretins și primit 12 mii de euro mită, potrivit Procuraturii Anticorupție.

Alexandru Iacub a fost numit miercuri, 28 august, în funcția de șef al Serviciului Vamal. Acesta este al patrulea șef la Serviciului Vamal din ultimii trei ani. Joi, 29 august, Ministra Finanțelor Victoria Belous l-a prezentat efectivului instituției pe noul director al Serviciului Vamal. Victoria Belous a evidențiat importanța continuării reformelor demarate și a subliniat obiectivele majore pentru instituție.

Alexandru Iacub a menționat că, activitatea în cadrul Serviciului Vamal se va desfășura conform principiului „Siguranță prin integritate, eficiență prin colaborare, dezvoltare prin inovație”.

Până la funcția de director al Serviciul Vamal, el a deținut și alte funcții, potrivit CV-ului său.

După ce în spațiul public a apărut informația că între 2017 și 2019, actualul director al Serviciului Vamal a colaborat cu fostul deputat democrat Demian Caraseni, fiind asistentul acestuia, ZdG a solicitat informații suplimentare de la Parlamentul R. Moldova. Instituția a confirmat că între 03 octombrie 2017 și 28 februarie 2019 Alexandru Iacub a activat în cadrul Secretariatului Parlamentului în funcția de asistent al deputatului Demian Caraseni.

Demian Caraseni a fost deputat în Parlament pe lista Partidului Democrat din Moldova (PDM) între anii 2014-2019, perioadă în care funcţia de preşedinte al Partidului Democrat a fost ocupată de oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Conform Moldova Curată, Caraseni este de profesie pedagog, însă în cea mai mare parte a carierei sale s-a ocupat de politică și a deținut funcții în instituții de stat. Demian Caraseni a fost, timp de două mandate, primar al satului său de baștină, Congaz din autonomia găgăuză, fiind ales în 2003 și în 2007. A făcut parte din Partidul Comuniștilor. În anul 2007 a primit ordinul Meritul Civic de la președintele de atunci al R. Moldova, Vladimir Voronin.

În 2008 a devenit deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei pe lista comuniștilor și a fost ales vicepreședinte al AP. Ulterior, a aderat la Partidul Democrat din Moldova, iar după alegerile din anul 2014 a devenit deputat în Parlament. Ulterior, Demian Caraseni a deținut funcția de șef al Biroului teritorial din Găgăuzia al Parlamentului Republicii Moldova.

Potrivit portalului Moldova Curată, în 2016, „Comisia Națională de Integritate, actuala ANI, a emis un act de constatare pe numele lui Demian Caraseni, deputat PDM în acel moment, aplicându-i un „avertisment de integritate” pentru că nu și-a depus, imediat ce a devenit deputat, declarația de avere și interese. CNI a verificat declarația și veniturile deputatului și a constatat că nu există diferențe vădite între veniturile oficiale și bunurile dobândite. În anii următori, Caraseni și-a depus la timp declarațiile de avere.”

Demian Caraseni este vizat și într-un dosar penal. Procuratura Anticorupție (PA) anunța în 2023 despre finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire a acestuia de trafic de influență. Urmărirea penală a fost pornită în martie 2023 de către Centrul Național Anticorupție (CNA) în baza unui denunț.

Până în septembrie curent, în cadrul dosarului au avut loc 14 ședințe, ultima fiind amânată pentru audierea martorilor. Următoarele ședințe vor avea loc în lunile septembrie și octombrie 2024, potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată. .

Contactat de Ziarul de Gardă, Alexandru Iacub a vorbit despre activitatea sa din Parlament în calitate de asistent al deputatului Caraseni.

„Într-adevăr, am fost asistentul domnului, dar n-am fost membru al Partidului Democrat, am ajuns acolo printr-o recomandare. Eu m-am dus să lucrez anume în cadrul secretariatului, ca să pot să promovez unele viziuni personale. În activitatea mea de asistent, am fost autorul la o inițiativă legislativă de modificare a Constituției. Este vorba despre modificarea la Constituție, unde persoanele cu dizabilități, în textul Constituției, erau numite persoane „handicapate”, ceea ce contravine mai multor tratate internaționale. Iar eu am promovat inițiativa de modificare și înlocuire a termenului de „handicapat” cu „persoane cu dizabilități”. A fost, de fapt, unica inițiativă la care eu am lucrat, s-a lucrat mult.”