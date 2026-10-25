Alexandrin Guțu a devenit vicecampion mondial la lupte greco-romane

Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cedat în lupta pentru medalia de aur la Campionatul Mondial de Lupte, categoria seniori, de la Astana, Kazahstan. Și Mihai Bradu au urcat pe podium la Campionatul Mondial de la Astana, potrivit Olympic Moldova.

Alexandrin a obținut patru victorii în categoria de greutate 77 kg, fiind învins în finalǎ de azerul Sanan Suleymanov, vicecampion mondial în 2021 și 2023 și campion european în 2020.

La rândul sǎu, Mihai Bradu a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate 82 kg, dupǎ ce l-a învins în finala micǎ pe rusul Gamzat Gadzhiev.