Alertă meteo: cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Care este perioada vizată

Întreg teritoriul R. Moldova este vizat de cod galben de ceață pentru zilele 17 și 18 decembrie, conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Potrivit Serviciului, începând cu 17 decembrie, ora 17:00 și până pe 18 decembrie, ora 11:00, pe întreg teritoriul țării este prevăzut cod galben de ceață.

„Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, comunică SHS.

Conducătorii auto sunt îndemnați:

• să reducă viteza de deplasare;

• să folosească luminile de întâlnire sau cele de ceață;

• să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule;

• să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate redusă;

• să evite utilizarea bruscă a frânelor;

• să utilizeze corect luminile de semnalizare.