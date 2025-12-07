Alertă la Aeroportul Heathrow din Londra. Un bărbat a fost arestat după ce ar fi atacat mai multe persoane cu „un fel de spray cu piper”

Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de agresiune după ce mai multe persoane ar fi fost atacate cu „un fel de spray cu piper” într-o parcare multietajată de la Terminalul 3 al aeroportului Heathrow, a declarat poliția pe 7 decembrie, potrivit The Guardian. Poliția crede că incidentul din parcarea aeroportului a implicat „persoane cunoscute”, în timp ce cearta a escaladat.

Poliția Metropolitană a declarat că ofițeri înarmați au fost chemați în parcarea terminalului în jurul orei 08:11 dimineața, în urma unui raport privind agresiunea unor persoane.

Un grup de bărbați ar fi pulverizat persoane cu ceea ce se crede a fi un fel de spray cu piper înainte de a părăsi locul faptei, a anunțat Poliția Metropolitană într-un comunicat. Serviciul de ambulanță din Londra a intervenit și a declarat că a tratat 21 de pacienți, dintre care cinci au fost duși la spital.

Tom Bate, care a fost implicat în incident după ce a aterizat la Heathrow duminică dimineață, a spus că oamenii au început să tușească și să spună că îi arde gâtul.

„Toată lumea tușea și se uitau unii la alții gândindu-se cât de ciudat era că tușeam în același timp”, a spus el.

Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de agresiune, iar anchetele au continuat pentru a găsi alți suspecți, a declarat poliția. Comandantul Peter Stevens a declarat:

„În acest moment, credem că incidentul a implicat un grup de persoane cunoscute, o ceartă escaladând și soldată cu rănirea mai multor persoane.”

„Ofițerii noștri au răspuns rapid și va exista o prezență sporită a poliției pe aeroportul Heathrow pe tot parcursul dimineții pentru a continua anchetele și a asigura siguranța celor din zonă. Nu tratăm acest incident ca terorism. Înțeleg îngrijorările publicului și aș dori să le mulțumesc celor din zonă pentru cooperarea lor în această dimineață”, a spus polițistul

Poliția a declarat că rănile victimelor nu sunt considerate a fi cele care schimbă viața sau le pun viața în pericol. Un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din Londra a declarat: „Avem o serie de resurse la fața locului și îngrijim un număr de pacienți.” Serviciul a declarat ulterior că a fost retras de la fața locului la ora 10:58.

Imaginile postate pe rețelele de socializare păreau să arate un bărbat încătușat, precum și ambulanțe, autospeciale de pompieri și ofițeri înarmați la fața locului.