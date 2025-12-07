Vocea Plăieșilor: „Este neîncăpătoare această palmă de pământ pentru atât de mulți și valoroși oameni de creație” 

„Leru-i Ler la-nalte curți”… Pe 11 decembrie, Plăieșii și Surorile Osoianu aduc magia colindului pe scena Palatului Național „Nicolae Sulac”. E un spectacol care culminează turneul aniversar al Plăieșilor, organizat cu prilejul celor 35 de ani de activitate. În cei 35 de ani, Ansamblul etnofolcloric „Plăieșii” a ajuns laureat al mai multor festivaluri raionale, municipale și republicane: „Să trăiți să înfloriți”, „Florile Dalbe”, „V-am ura, v-am tot ura”, „La vatra horelor”, „Pentru tine, Doamne”, „La onor, la datorie”, „Sună tălăncuțele”, „Aprindeți luminile” etc. A evoluat acasă, dar și peste hotare: în 1989 – la Moscova; în 1996–1997 – la București și Iași; în 1998 – la Milano; în 2008 – la Cernăuți; în 2016 – la Vilnius, Padova și Bologna; în 2019 – la Bacău; în 2020 – la Madrid, Iași și Suceava.



„Turneul aniversar realizat cu prilejul celor 35 de ani de activitate ai Ansamblului «Plăieșii» a avut cel mai mare și cel mai solicitant traseu, cu care am extins limitele geografice ale arealului concertistic”, spune Iurie Nistorică, managerul și impresarul Ansamblului „Plăieșii”. Deși până la spectacolul din 11 decembrie sunt zile numărate, ansamblul nu a revenit încă din turneul aniversar. Am reușit să discutăm, la distanță, cu Iurie Nistorică despre turneul aniversar, despre concertele ce se desfășoară cu casele de bilete închise, dar și despre perspectivele anului 2026.

— După turneul Plăieșilor, desfășurat pe două continente și în nouă țări cu prilejul celor 35 de ani de activitate, ați fost supranumit „vocea Plăieșilor”. Cum e să fii vocea unuia dintre cele mai iubite colective artistice românești?

— Cred că expresia în sine este una foarte onorantă pentru mine și care reprezintă forța motivațională pentru fiecare provocare pe care ne-o propunem. Este adevărat, turneul aniversar realizat cu ocazia celor 35 de ani de activitate ai Ansamblului «Plăieșii» a avut cel mai mare și cel mai solicitant traseu, și cu care am extins limitele geografice ale arealului concertistic. Turneul «PLĂIEȘII–35» a fost lansat la 18 mai printr-un spectacol susținut la Palatul Național «Nicolae Sulac», urmând alte 26 de spectacole prezentate în nouă țări de pe două continente. Ansamblul a evoluat în cele mai mari orașe din România, Spania, Germania, Marea Britanie, SUA, Canada… Au fost spectacole de o rară frumusețe. Lucrurile frumoase se fac în echipă, iar noi încercăm să stimulăm și să valorificăm acest spirit unitar, fiecare având propriul rol creativ, constructiv și indispensabil.

— Cât de des vi se întâmplă să organizați spectacole care, în doar câteva zile de la lansare, au toate biletele vândute, așa cum se întâmplă în cazul spectacolului „Plăieșii – Leru-i Ler la-nalte curți” din 11 decembrie?

— Fără falsă modestie, ar trebui să recunosc faptul că epuizarea biletelor cu mult înainte de ziua spectacolului a devenit un episod relativ frecvent întâlnit în agenda noastră concertistică. Îmi amintesc cum, în 2023, primul turneu de colinde realizat de noi s-a lăsat cu sold out la toate cele 14 spectacole din cadrul traseului. Sigur, acest lucru ne bucură și le suntem mai mult decât recunoscători fidelilor noștri admiratori, dar înțelegem foarte bine că toate întâmplările frumoase sunt relative în lumea asta, inclusiv succesul de azi, care trebuie îndreptățit și reconfirmat cu reușita zilei de mâine.

„Plăieșii” este un ansamblu etnofolcloric creat de Nicolae Gribincea pe lângă Palatul Republican al Copiilor și Adolescenților, fiind conceput inițial ca un colectiv mixt de cântece și dansuri. În anii 1990–1999, a activat pe lângă Liceul Teoretic român-francez „Gheorghe Asachi” cu numele „Stejăreii”. În anii 1999–2015, a activat cu denumirea „Plăieșii” pe lângă Pretura sectorului Botanica. Din 2015 până în prezent, activează în calitate de colectiv profesionist în cadrul Direcției Cultură a municipiului Chișinău. Albumele intitulate „La casa cu oameni buni” și „Tot cu dragostea și dorul” aduc în prim-plan cântece de voie bună și lirică de dragoste, interpretate cu o profunzime și sensibilitate aparte. În ianuarie 2024, Ansamblului „Plăieșii” i-a fost conferit titlul onorific „Colectiv Artistic Emerit”, în semn de apreciere a meritelor deosebite în salvgardarea patrimoniului cultural național, pentru contribuție la valorificarea și promovarea folclorului muzical autentic, precum și cu prilejul marcării Zilei Naționale a Culturii.

— Să însemne această sete de muzică tradițională românească revenirea publicului la valori autentice?

— Eu sunt un mare și fidel admirator al folclorului autentic, iar înainte să ajung să fac echipă cu Plăieșii, m-am pomenit mare fan al acestui gen muzical. De altfel, Tălăncuța este cea care mi-a influențat și mi-a determinat gustul estetic muzical. Plăieșii lui Nicolae Gribincea fac, în esență, același lucru – valorifică și promovează folclorul românesc veritabil, or, asta este identitatea noastră genetică.



— Apropo, ce anume ține Plăieșii la înălțime?

— Crezul, sinceritatea și plăcerea cu care fac ce fac. Avem colegi care vin din domenii diferite, cu studii diferite și personalități diferite, dar pe toți ne unește admirația nativă și respectul pentru valorile, reperele și cultul tradițiilor acestui neam.

— Ce alte preferințe în materie de muzică are publicul din R. Moldova?

— Publicul din R. Moldova comportă repere și exigențe de înaltă ținută estetică. Cel puțin în materie de preferințe muzicale cu statut național, standardele justifică așteptările. Este neîncăpătoare această palmă de pământ pentru atât de mulți și valoroși oameni de creație, născuți din intensitatea trăirilor acestui neam frumos la chip și la suflet.

— E sfârșit de an. Care, în opinia dvs., a fost cel mai impresionant eveniment al anului 2025?

— Oricât de obiectiv aș încerca să par, tot subiectiv voi rămâne, dar cred că cel mai impresionant eveniment al anului a fost cel în urma căruia am trăit un viu sentiment că neamul meu are memorie, conștiință și voință.

— Anul 2026 cum va fi pentru Plăieșii și pentru pasionații creației sale?

— În anul 2026 ne propunem să depășim statisticile de până acum și să realizăm două turnee distincte în același an în spațiul românesc. Primul va fi cu muzică folclorică și va avea loc la sfârșitul lunii februarie în aproape 10 orașe. Cel de-al doilea va avea loc la sfârșitul anului viitor, în luna decembrie, în alte aproape 15 orașe. Va fi un nou turneu de colind, așteptat mereu de public în această perioadă a anului. Acestea nu sunt decât niște simple repere matematice pe care urmează să le implementăm, practic, motivați de dragostea și admirația cântecului folcloric și de tradițiile și obiceiurile casei.

— Mulțumim.

Pentru conformitate, A.G.