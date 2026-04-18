Alegeri partlamentare în Bulgaria: mizele și riscurile scrutinului

Bulgarii merg din nou la vot duminică ca să-și aleagă parlamentul. Din 2021, Bulgaria a organizat peste zece alegeri naționale, iar statul a cheltuit aproape 560 milioane de euro pentru organizarea alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale și europene.

Pe 19 aprilie, Bulgaria revine la urne pentru a alege cea de-a 52‑a Adunare Națională. Scrutinul are loc după demisia guvernului condus de Rosen Jeleazkov, în decembrie, în urma protestelor de masă, scrie euronews.ro.

În ianuarie, și președintele Rumen Radev a renunțat la funcție și a format o nouă coaliție, care intră acum în cursa electorală. Alianța fostului președinte a pornit campania cu un nivel de sprijin estimat la 33–35%. Totuși, mai multe sondaje recente indică o ușoară scădere față de avântul inițial.

Prof. Yuliy Pavlov, Centrul pentru Analiză și Marketing: „Toți vorbim despre o formulă de cinci plus două partide în Parlament. Sunt destul de similare datele oferite de diverse agenții, chiar dacă diferă perioada.”

Potrivit sondajelor, Partidului Socialist Bulgar (BSP) s-ar putea să nu intre în Parlament.

Boryana Dimitrova, sociolog Alpha Research: „Am observat o creștere a dorinței oamenilor de a vota. Acum, însă, observăm un nivel și mai ridicat de mobilizare, care ar putea ajunge la 3,4 milioane de votanți.”

Ascensiunea lui Radev contează la Bruxelles, pentru că bilanțul său a stârnit mult timp îngrijorare în tabăra pro-europeană a Bulgariei. Reuters l-a descris ca fiind contestat cu privire la poziția sa pro-Kremlin față de războiul din Ucraina și la scepticismul său față de euro. De asemenea, el a criticat anterior sancțiunile împotriva Rusiei și a pus la îndoială sprijinul militar occidental pentru Kiev.

Alegerile din Bulgaria s-ar putea să nu producă o ruptură dramatică. Totuși, în 2026, după intrarea în zona euro și aderarea la Schengen, paralizia continuă de la Sofia nu mai este doar o problemă bulgară. Este o problemă europeană, scrie presa internațională în ajun de alegeri.